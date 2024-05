César Vallejo vs. Medellín en vivo: sigue el partido por la fecha 4 del grupo A de la Copa Sudamericana 2024 que se disputa el martes 7 de mayo, desde las 7:00 de la noche (hora peruana y colombiana), en el estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión se puede ver por televisión a través del canal ESPN en DirecTV, Movistar y Claro TV. También se puede mirar vía streaming por DirecTV GO y Star Plus por internet desde dispositivos.

