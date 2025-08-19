ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde el Olímpico Atahualpa. El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario peruano) este miércoles 20 de agosto del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

