Los hinchas de Universitario de Deportes ya pueden revivir uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del club. “Esta es la U”, la película realizada con motivo del Centenario de la institución, ya está disponible en Amazon Prime Video para toda Latinoamérica.

La producción muestra desde dentro la campaña que protagonizó Universitario durante 2024, temporada en la que el conjunto crema celebró sus 100 años de historia y consiguió el título nacional, alcanzando la estrella 28.

El propio Universitario anunció la llegada de la producción a la plataforma de streaming e invitó a sus seguidores a revivir el recorrido del club durante su año de Centenario.

“Ya puedes disfrutar de Esta es la U, la película de nuestro Centenario, a través de @PrimeVideo en toda Latinoamérica. ¡Y muy pronto también en Estados Unidos y España!”, publicó el club en sus redes sociales.

De esta manera, los hinchas cremas fuera de Latinoamérica también podrán acceder próximamente a la producción, de acuerdo con el anuncio realizado por la institución.

Universitario lleva su historia al streaming: “Esta es la U” ya está disponible en Prime Video. Foto: Universitario

La película revive la campaña por la estrella 28

Uno de los principales atractivos de “Esta es la U” es que la producción se centra en la campaña de Universitario durante 2024, un año particularmente significativo para la institución.

El equipo dirigido entonces por Fabián Bustos consiguió el título de la Liga 1 y celebró la obtención de la estrella 28 precisamente durante la temporada en la que el club cumplió 100 años.

La película permite volver sobre distintos momentos de aquella campaña y conocer parte de la experiencia del plantel durante una temporada marcada por la celebración del Centenario.

La ‘U’ celebra su historia en Prime Video: “Esta es la U” ya está disponible para los hinchas. Foto: Universitario

Más allá de la campaña de 2024, la producción busca mostrar el legado de Universitario y la relación que existe entre el club y sus millones de seguidores.

El mensaje difundido por la institución destaca precisamente ese componente histórico: “Revive nuestro legado y conoce la historia que nos hace sentir orgullosos de ser cremas”.

Así, la película no se limita a contar una temporada deportiva, sino que utiliza el Centenario como punto de partida para repasar la identidad de uno de los clubes más importantes del fútbol peruano.