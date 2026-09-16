La historia del Centenario de la ‘U’ llega al streaming: “Esta es la U” ya puede verse en Prime Video. Foto: Universitario
La historia del Centenario de la ‘U’ llega al streaming: “Esta es la U” ya puede verse en Prime Video. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Los hinchas de Universitario de Deportes ya pueden revivir uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del club. “Esta es la U”, la película realizada con motivo del Centenario de la institución, ya está disponible en Amazon Prime Video para toda Latinoamérica.

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