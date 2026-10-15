Patrick Zubczuk recuerda los partidos ante Alianza, Boys y Universitario y analiza la recta final de la Liga 1. Foto: Patrick Zubczuk/Instagram
Patrick Zubczuk recuerda los partidos ante Alianza, Boys y Universitario y analiza la recta final de la Liga 1. Foto: Patrick Zubczuk/Instagram
Por Redacción EC

El tramo final de la Liga 1 promete emociones hasta la última jornada. Así lo consideró Patrick Zubczuk, arquero de Deportivo Garcilaso, quien destacó la competitividad del campeonato peruano y señaló que la definición podría llegar en la fecha final, debido a la ajustada lucha entre los equipos que buscan alcanzar sus objetivos.

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