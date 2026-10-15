El tramo final de la Liga 1 promete emociones hasta la última jornada. Así lo consideró Patrick Zubczuk, arquero de Deportivo Garcilaso, quien destacó la competitividad del campeonato peruano y señaló que la definición podría llegar en la fecha final, debido a la ajustada lucha entre los equipos que buscan alcanzar sus objetivos.

El guardameta también resaltó la importancia de la tabla acumulada, una clasificación que puede resultar determinante para las aspiraciones de los clubes. En ese contexto, sostuvo que Garcilaso deberá mantener la regularidad y afrontar con concentración los compromisos que le quedan en el calendario.

El arquero del cuadro cusqueño se mostró entusiasmado por la paridad que caracteriza al campeonato y aseguró que no recuerda una temporada tan disputada como la actual.

“Sí, el torneo está muy lindo realmente. Nosotros vemos mucho también la tabla acumulada porque sabemos que es muy importante para el final. Pero sí, está lindo, está lindo el torneo. Hace muchos años creo, bueno, yo desde que tengo uso de razón no me acuerdo de un torneo que sea tan peleado como este”, expresó.

Zubczuk también anticipó que la lucha podría mantenerse abierta hasta el cierre del calendario. “Así que bueno, va a estar lindo hasta la última fecha, seguramente se va a definir en la última fecha”, agregó.

El fixture de Deportivo Garcilaso y la importancia de sumar puntos

Consultado sobre los partidos que le quedan a Deportivo Garcilaso, Zubczuk reconoció que el equipo afrontará compromisos exigentes, aunque recordó que la dificultad ha sido una constante durante toda la temporada.

Patrick Zubczuk tras vencer a Alianza Lima: “Más lindo es ganar”. Foto: Patrick Zubczuk/Instagram

“Tenemos partidos duros, pero son partidos duros como los que hemos tenido antes también. Creo que en general todo el campeonato está siendo duro”, señaló.

Para explicar su postura, el arquero recordó algunos resultados recientes del conjunto cusqueño. Según contó, el equipo llegó a ubicarse en el segundo puesto antes de visitar a Alianza Lima, encuentro en el que consiguió un resultado favorable. Posteriormente, perdió ante Sport Boys y cedió posiciones, pero logró recuperarse con una victoria frente a Universitario de Deportes.

“Entonces creo que esto es un torneo de largo aliento como se dice y hay que seguir firmes, hay que seguir firmes sumando puntos hasta el final del campeonato”, sostuvo.

🎙️Patrick Zubczuk: "EL TORNEO ESTÁ MUY LINDO (...) DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN, NO RECUERDO UN TORNEO PELEADO COMO ESTE. SEGURAMENTE SE DEFINE EN LA ÚLTIMA FECHA". #HablemosDeMAX Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/JxvgeiSxIS 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/XdwQo4ytHw — L1MAX (@L1MAX_) October 15, 2026

Garcilaso visita a Melgar por la fecha 12 del Clausura

El próximo desafío de Garcilaso será ante Melgar, este sábado 17 de octubre, desde las 6:00 p. m., en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

El conjunto cusqueño llega a este compromiso con 22 puntos, luego de caer por 1-0 ante Sport Huancayo, resultado que lo dejó compartiendo el liderato con el equipo huancaíno.

Por ello, sumar en Arequipa será clave para mantenerse en la pelea por el primer lugar, en un campeonato que, como señaló Zubczuk, podría definirse en la última jornada.

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