El estadio Miguel Grau, ubicado en el distrito de Castilla, en Piura, quedó con grandes acumulaciones de agua y barro tras las fuertes lluvias registradas en la región. Usuarios reportaron el estado del recinto deportivo, donde actualmente se ejecutan trabajos de recuperación, y compartieron imágenes que muestran las difíciles condiciones del terreno.

Lo que debería ser una zona de intervención para avanzar con las obras luce, por ahora, como un extenso lodazal. Los charcos cubren buena parte del área de trabajo y han generado preocupación por las dificultades que podrían representar las precipitaciones para el desarrollo del proyecto.

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El panorama también ha despertado inquietud por la acumulación de agua estancada, debido a la posibilidad de que se convierta en un ambiente propicio para la proliferación de zancudos.

Las precipitaciones dejaron el terreno del estadio Miguel Grau en difíciles condiciones. En las imágenes reportadas por usuarios se observa agua acumulada en distintos sectores de la zona de intervención, además de extensas áreas cubiertas de barro.

La situación genera interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollan los trabajos y las medidas implementadas para evitar que las lluvias afecten el avance de la obra.

Estadio Miguel Grau en Castilla #Piura a cargo del Gore inició obras con expediente mal formulado, quedó inconcluso. Se retomó con adjudicación directa. Ahora costo es más de 220 millones. Paralizado y con aguas estancadas es un gran criadero de zancudos y foco de #dengue . https://t.co/zTL9BiI3Na — Mela Salazar Velarde (@Mela_Svelarde) November 27, 2026

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas semanas, lo que podría complicar las labores si no se adoptan medidas adecuadas para evacuar el agua acumulada.

Agua estancada en el estadio genera preocupación por posibles criaderos de zancudos

Otro aspecto que llama la atención es la presencia de charcos de agua en el terreno. La acumulación de agua estancada genera preocupación por la posible proliferación de zancudos, especialmente en una región como Piura, donde el dengue representa un problema de salud pública.

Por ello, resulta importante evaluar las condiciones del área afectada y adoptar medidas para re

No obstante, hasta el momento no se cuenta con una evaluación sanitaria que confirme la existencia de focos de transmisión de dengue dentro del recinto deportivo.

Piura ya no tiene estadio, lo demolieron y no lo reconstruyeron en el tiempo planeado por “errores” en expedientes técnicos. Hoy el lugar es una laguna. No había que ser Nostradamus para saber lo que iba a ocurrir. Se lo comenté a muchas personas meses atrás. Millones al agua. https://t.co/dRW5HKx77G — Julio César Talledo (@JulioTalledoV) November 27, 2026

Estadio Miguel Grau: una obra que supera los S/220 millones

El estado actual del terreno se suma a los cuestionamientos que arrastra el proyecto de recuperación del estadio Miguel Grau, ubicado en Castilla y a cargo del Gobierno Regional de Piura (Gore).

La obra comenzó con un expediente técnico que presentaba deficiencias en su formulación y terminó inconclusa. Posteriormente, los trabajos fueron retomados mediante una adjudicación directa.

Actualmente, el costo del proyecto supera los S/220 millones. En ese contexto, las condiciones en las que quedó el terreno después de las lluvias vuelven a poner atención sobre el desarrollo de una intervención que todavía enfrenta dificultades para concretarse.

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