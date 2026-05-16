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¡Todo un lujo! Estadio Miguel Grau de Piura tendrá más 20 mil butacas y albergará competencia internacional.
¡Todo un lujo! Estadio Miguel Grau de Piura tendrá más 20 mil butacas y albergará competencia internacional.
Por Redacción EC

El Gobierno Regional de Piura oficializó la reactivación del proyecto de reconstrucción del estadio Miguel Grau, una obra valorizada en más de S/ 223 millones que busca convertir al histórico “Coloso Miraflorino” en uno de los recintos deportivos más modernos del norte del país.

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