Estadio Nacional luce en pésimo estado para el Cristal vs Alianza

Este martes 2 de diciembre, desde las 8 p.m., Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima por la semifinal de los playoffs de la Liga 1 en busca de Perú 2, el último cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, a poco de iniciarse el encuentro, el gramado del Estadio Nacional se mostró en pésimas condiciones.

Mientras los hinchas esperan expectantes el gran encuentro, la atención se ha desviado inevitablemente hacia el rectángulo de juego, que luce castigado, con zonas amarillentas y huecos evidentes.

Lamentable el estado del campo del Estadio Nacional para el partido de hoy entre @ClubSCristal vs @ClubALoficial . Acabo de llegar con @JeanMartinD y @kevin23pacheco para la transmisión de @RPPDeportes, lamentamos que se juegue en este calamitoso campo. https://t.co/hj35DK4wUb — Vicente Cisneros (@vicentgol) December 2, 2025

La secuencia de conciertos masivos realizados en las últimas semanas ha dejado huellas imborrables en el gramado, desatando la polémica sobre los manejos del IPD para mantener en buen estado el escenario deportivo.

La imagen del césped del estadio se volvieron virales en redes sociales y los hinchas no han dudado en cuestionar las condiciones en la que se encuentra un recinto que albergará un partido muy importante.