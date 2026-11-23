Universitario de Deportes sufrió una dura derrota por 4-1 ante Sport Huancayo y dejó una imagen que generó preocupación entre sus hinchas. Tras el encuentro, Aldo Corzo no ocultó su malestar por el resultado y reconoció que el plantel crema está avergonzado por la actuación que tuvo en la ciudad incontrastable.

El defensor merengue, además, pidió disculpas a los hinchas y aseguró que esta derrota debe servir como aprendizaje de cara al próximo enfrentamiento ante el mismo rival, esta vez por las semifinales.

“Estamos avergonzados. Pero esto nos va a servir para la llave que viene. Esta experiencia nos va a servir para jugar mejor el domingo que viene”, manifestó el futbolista.

El defensa de Universitario reconoció que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y lamentó la manera en que se desarrolló el compromiso.

“Nosotros siempre vamos a ganar y lamentablemente no se dio. Pero bueno, estamos en la semifinal y es una guerra más”, señaló al ser consultado sobre el sentimiento del plantel después de la derrota.

Corzo también fue autocrítico al referirse al rendimiento colectivo y reconoció que Sport Huancayo superó ampliamente a los cremas.

“Mira, todo pasó por algo. Hicimos un muy mal partido. Como te digo, hicimos un mal partido, estamos avergonzados porque nos ganaron 4-1”, expresó.

Sport Huancayo y Universitario se mirán en las semifinales de playoffs de la Liga 1 de 2026.

El mensaje de Aldo Corzo a los hinchas de Universitario

El defensor también fue consultado sobre las reacciones de los hinchas de Sporting Cristal, quienes en redes sociales manifestaron su descontento porque el resultado de Universitario impidió un posible enfrentamiento entre ambos equipos en la final.

Corzo evitó entrar en polémicas y dejó claro que su atención está centrada exclusivamente en Universitario.

“Yo no tengo que decirle nada a ellos. Yo solamente me debo a los hinchas de la U, al club y eso nomás. No tengo nada que decir”, respondió.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores cremas y pedirles que continúen respaldando al equipo en esta instancia decisiva.

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“Lo que sí le digo a los hinchas es que nos apoyen, que este grupo ha demostrado en estos años que está levantado siempre y bueno, es una llave muy importante y que la vamos a querer ganar como sea. Yo solamente me enfoco en la U. A los hinchas les pedimos disculpas”, agregó.

Universitario volverá a enfrentar a Sport Huancayo en las semifinales

La derrota por 4-1 tendrá un nuevo capítulo, pues Universitario volverá a medirse con Sport Huancayo en las semifinales. El conjunto crema tendrá la oportunidad de corregir los errores que evidenció en su última presentación y buscar un resultado que le permita avanzar en la lucha por el título.

Para Corzo, la experiencia debe convertirse en una lección de cara al próximo compromiso, en el que los merengues buscarán mostrar una imagen diferente.

“Estamos en carrera, estamos en las semifinales y al final solamente depende de nosotros”, concluyó el defensor.

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