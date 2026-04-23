Javier Rabanal salió de Universitario tras prácticamente decirle adiós al Torneo Apertura de la Liga 1 y perder de local ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Sin embargo, para Horacio Calcaterra todo no está perdido.

El mediocampista 'crema' conversó con 'Juego en Corto' y se refirió sobre el momento actual del plantel, con Jorge Araujo como entrenador.

“Queremos lo mejor para la ‘U’. ‘Coco’ está identificado con el club y esto es fútbol, lo que mandan son los resultados. Nosotros haremos lo posible para ayudar al técnico y al club. El grupo está enfocado”, expresó.

A pesar de que se lleva ocho puntos con Los Chankas, líder del Torneo Apertra, Horacio Calcaterra aseguró que la 'U' aún mantiene chances de hacerse con el primer trofeo del año.

“Es la idea. Sabemos que tenemos que esperar otros resultados y por eso no depende solo de nosotros, pero matemáticamente estamos con vida. Tenemos una seguidilla fuerte de partidos y debemos seguir mejorando”, mencionó.

Asimismo, fue consultado sobre su tercer partido por Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.

“Sabemos que será difícil. Es un equipo fuerte y tiene jugadores de calidad, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Tenemos que salir a jugar con tranquilidad para buscar el resultado. La idea es recuperar la solidez que teníamos y generar alternativas para nuestros delanteros”, añadió.