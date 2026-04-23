Resumen

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Horacio Calcaterra habló con ‘Juego en Corto’ y aseguró que no todo está perdido en el Torneo Apertura. (Foto: GEC)
Horacio Calcaterra habló con ‘Juego en Corto’ y aseguró que no todo está perdido en el Torneo Apertura. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Javier Rabanal salió de Universitario tras prácticamente decirle adiós al Torneo Apertura de la Liga 1 y perder de local ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Sin embargo, para Horacio Calcaterra todo no está perdido.

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