Mia Jalit, arquera de Universitario de Deportes, fue una de las figuras del encuentro ante Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina. Pese a la derrota por 1-0, la guardameta destacó el rendimiento del equipo crema y consideró que estuvo cerca de competir de igual a igual con el conjunto brasileño.

En declaraciones a El Comercio, la futbolista expresó su satisfacción por disputar su primera Copa Libertadores, apenas dos días después de jugar con la selección peruana frente a Filipinas. La portera también analizó el nivel del rival y se refirió a los dos encuentros que le quedan a Universitario en la fase de grupos.

Mia Jalit tras su debut en la Copa Libertadores Femenina

Consultada sobre cómo se sentía tras jugar con la selección peruana el martes y debutar con Universitario en el torneo continental el jueves, Jalit manifestó su entusiasmo por esta nueva experiencia.

“Muy orgullosa y feliz. Tenía muchas expectaciones para venir a Copa Libertadores y creo que todo está por ahí con mis expectaciones, hacia arriba”, señaló la arquera.

Aunque el resultado no fue favorable para el conjunto merengue, el marcador ajustado reflejó un partido en el que la guardameta tuvo intervenciones importantes para evitar una diferencia mayor frente a Palmeiras.

Mia Jalit fue figura ante Palmeiras y confía en Universitario para los dos partidos que restan. Foto: Instagram/@dtelcomercio

La arquera crema también reconoció la fortaleza del equipo brasileño, aunque consideró que Universitario también tuvo pasajes en los que logró imponerse en el desarrollo del encuentro.

“Creo muy fuertes, creo que había partes del partido donde nosotras fuimos un poco más fuertes, yo creo”, comentó al evaluar el desempeño de Palmeiras.

Jalit también identificó un aspecto que, desde su perspectiva, le faltó al cuadro peruano para obtener un resultado positivo: “Solo nos faltaba un poquito más para finalizar, pero estamos por ahí en el nivel, creo”.

Universitario se enfoca en los dos partidos que le quedan

Tras el estreno ante Palmeiras, Universitario todavía tiene dos compromisos por disputar en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. La arquera consideró que enfrentar al equipo brasileño desde el inicio pudo significar medirse ante uno de los rivales más exigentes de su grupo, pero advirtió que no pueden confiarse.

“Creo que sí, creo que empezamos con la más difícil, pero igual cualquier equipo puede venir con fuerza, así que miramos de frente a los otros dos que vienen y que no nos vamos con mucha confianza”, sostuvo.

De esta manera, el equipo crema buscará recuperarse en sus siguientes presentaciones y mantener sus opciones en el torneo continental. Para Jalit y sus compañeras, el reto será convertir las buenas sensaciones de algunos pasajes del debut en resultados que les permitan seguir compitiendo en la Libertadores.

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