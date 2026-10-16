Mia Jalit fue figura ante Palmeiras y confía en Universitario para los dos partidos que restan. Foto: Instagram/@dtelcomercio
Mia Jalit fue figura ante Palmeiras y confía en Universitario para los dos partidos que restan. Foto: Instagram/@dtelcomercio
Por Redacción EC

Mia Jalit, arquera de Universitario de Deportes, fue una de las figuras del encuentro ante Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina. Pese a la derrota por 1-0, la guardameta destacó el rendimiento del equipo crema y consideró que estuvo cerca de competir de igual a igual con el conjunto brasileño.

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