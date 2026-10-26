Lisandro Alzugaray lanza contundente mensaje tras las críticas a Universitario. Foto: Universitario
Lisandro Alzugaray lanza contundente mensaje tras las críticas a Universitario. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes atraviesa un momento positivo y una de las voces que destacó el presente del equipo fue el argentino Lisandro Alzugaray. Tras el último encuentro de los cremas en el estadio Monumental, el futbolista resaltó la unión del plantel, valoró el trabajo del comando técnico y respondió a los cuestionamientos que circulan sobre el rendimiento del equipo y las decisiones arbitrales.

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