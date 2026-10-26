Universitario de Deportes atraviesa un momento positivo y una de las voces que destacó el presente del equipo fue el argentino Lisandro Alzugaray. Tras el último encuentro de los cremas en el estadio Monumental, el futbolista resaltó la unión del plantel, valoró el trabajo del comando técnico y respondió a los cuestionamientos que circulan sobre el rendimiento del equipo y las decisiones arbitrales.

En sus declaraciones, el atacante dejó una frase contundente sobre las críticas que rodean a la institución: “Están buscando algo para que nosotros nos caigamos y no lo van a lograr porque estamos muy bien”.

Alzugaray responde a las críticas contra Universitario

Consultado sobre los comentarios relacionados con el arbitraje y el VAR, que según algunas opiniones habrían favorecido a Universitario, Lisandro Alzugaray reconoció que en ocasiones escucha lo que se dice fuera de las canchas, aunque aseguró que no les da demasiada importancia.

“Yo a veces, a veces. La verdad que no soy de darle mucha importancia a lo que dicen los demás, pero nosotros pensamos solamente nosotros”, manifestó el jugador.

Luego, el futbolista reafirmó la confianza que existe dentro del grupo y defendió el rendimiento del equipo crema. “Están buscando algo para que nosotros nos caigamos y no lo van a lograr porque estamos muy bien. El equipo sigue demostrando que está para grandes cosas y bueno, ojalá que sigamos por el mismo camino”, agregó.

La ‘U’ volvió a celebrar en la altura (2-1 a ADT) con un sistema que todavía busca memoria. Lisandro Alzugaray fue la figura de la cancha tras anotar un golazo de tiro libre. | Foto: Universitario de Deportes

La unión, una de las claves del buen momento crema

Alzugaray también destacó la importancia de la unión entre los futbolistas y el respaldo de los hinchas. Según explicó, ese vínculo ha sido determinante para afrontar los encuentros con una mentalidad competitiva y responder en momentos importantes de la temporada.

“Sí, sí, sin duda, sin duda. La unión que hay no solamente en el plantel, sino se siente la unión de la gente también que está con nosotros. Entonces eso hace que juguemos los partidos como finales y bueno, la verdad que estamos muy contentos”, sostuvo.

El argentino remarcó que el equipo ha logrado trasladar esa fortaleza interna al campo de juego, en una etapa en la que Universitario busca mantener su nivel y seguir consiguiendo resultados.

¿Qué cambió en Universitario con el nuevo comando técnico?

Al ser consultado sobre las modificaciones que ha experimentado el equipo durante una temporada en la que pasaron varios comandos técnicos, Alzugaray señaló la cercanía entre el entrenador y los jugadores como uno de los aspectos más importantes.

“Creo que la cercanía con el jugador, creo que eso es, de mi forma de ver es fundamental. Y bueno, la verdad que este cuerpo técnico tiene eso y la verdad que estamos bien”, explicó.

Sus palabras apuntaron a la relación entre el grupo y el actual cuerpo técnico como un factor que contribuye al buen ambiente que, según el futbolista, se vive dentro de la institución.

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Alzugaray también habló de su gol en el Monumental

El atacante argentino se mostró satisfecho por haber anotado en el estadio Monumental y reveló que tenía la sensación de que marcaría durante el partido.

“Sí, bueno, sabía que iba a tener una situación de gol. Es más, le dije a mi esposa que iba a hacer un gol. Gracias a Dios pude hacerlo, así que bueno, contento, contento porque el equipo está demostrando que estamos muy bien”, contó.

Finalmente, Alzugaray reiteró su satisfacción por la respuesta colectiva del equipo y su confianza en el camino que viene siguiendo Universitario. El mensaje del argentino refleja la intención del plantel de mantenerse enfocado en sus objetivos deportivos, pese a los cuestionamientos que surgen alrededor del club.

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