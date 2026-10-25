Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, se pronunció tras vencer 1-0 a CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. El argentino tuvo un tenso cruce con un periodista y defendió su posición.

El técnico blanquiazul defendió sus declaraciones anteriores y aseguró que las imágenes respaldaban su postura sobre una jugada polémica. “Yo no le voy a esconder a las cosas que dije y las reafirmé sin ningún tipo de problema, porque las imágenes están ahí”, sostuvo.

Guede explicó que recién había revisado la acción del gol, pues durante el encuentro no logró observarla. Al analizar la repetición, consideró que el balón había cruzado la línea de gol.

“Yo acabo de ver la imagen el arquero que tiene la mano adentro, la pelota pica adentro”, afirmó el entrenador, quien insistió en que sus comentarios respondían a lo que mostraban las imágenes disponibles.

Además, el estratega pidió que las evaluaciones sobre el arbitraje mantengan criterios uniformes para todos los clubes. “¿Sabés qué estaría bueno? Lo que tú estás diciendo, estaría bueno que sea para todos”, manifestó ante las preguntas periodísticas.

Finalmente, Guede reclamó atención sobre la programación de Atlético Grau y posibles perjuicios relacionados con su calendario. “Entonces, está bueno esto, pero que lo hagas con todos”, concluyó.