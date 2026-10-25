El entrenador de Alianza Lima tuvo un tenso cruce con un periodista que insinuó que el gol de Alianza Lima no habría sido válido.
El entrenador de Alianza Lima tuvo un tenso cruce con un periodista que insinuó que el gol de Alianza Lima no habría sido válido.
Por Redacción EC

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, se pronunció tras vencer 1-0 a CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. El argentino tuvo un tenso cruce con un periodista y defendió su posición.

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