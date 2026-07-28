La selección peruana enfrenta a Haití en un partido amistoso de fecha FIFA a disputarse este viernes 5 de junio en Miami | Foto: Facebook / Selección peruana
La selección peruana enfrenta a Haití en un partido amistoso de fecha FIFA a disputarse este viernes 5 de junio en Miami | Foto: Facebook / Selección peruana
Por Redacción EC

El talento peruano continúa ganando espacio fuera del país. De acuerdo con la última valoración de Transfermarkt, el once más valioso de futbolistas peruanos que militan en el extranjero alcanza un valor conjunto de 26,15 millones de euros, con una combinación de jugadores consolidados y jóvenes promesas.

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