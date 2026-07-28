El talento peruano continúa ganando espacio fuera del país. De acuerdo con la última valoración de Transfermarkt, el once más valioso de futbolistas peruanos que militan en el extranjero alcanza un valor conjunto de 26,15 millones de euros, con una combinación de jugadores consolidados y jóvenes promesas.

La alineación destaca por la presencia de futbolistas que compiten en ligas de Europa, Norteamérica y Sudamérica, siendo Erick Noriega el jugador con la cotización más alta del equipo.

Mano Menezes empezó a trabajar este año con la selección peruana. (Foto: FPF)

Así está conformado el XI más valioso de peruanos en el extranjero

Arquero

Pedro Gallese (36 años) – 350 mil euros

Defensas

Marcos López (26) – Lateral izquierdo – 4 millones de euros

Miguel Araujo Barco (24) – Defensa central – 850 mil euros

Tobias Gruber (23) – Defensa central – 3 millones de euros

Oliver Sonne (25) – Lateral derecho – 4 millones de euros

Volantes

Erick Noriega (24) – 5 millones de euros

(24) – 5 millones de euros Felipe Chávez (19) – 4 millones de euros

Jesús Castillo Tapia (30) – 1,5 millones de euros

Noriega lidera el ranking como el futbolista peruano con mayor valor de mercado dentro de este once ideal.

💸⚽ Este es el once más valioso de futbolistas peruanos 🇵🇪 en el extranjero.#Liga1 #PeruanosEnElExterior pic.twitter.com/tSSVv3qHbu — Deporte Libre (@DeporteLibre_Pe) July 27, 2026

Un ataque con juventud y experiencia

En la delantera aparecen futbolistas que vienen destacando en distintas ligas internacionales:

Damir Cabrera (23) – Extremo izquierdo – 1,6 millones de euros

Gianluca Lapadula Ugarriza (29) – Delantero centro – 1 millón de euros

Joao Grimaldo (23) – Extremo derecho – 850 mil euros

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Una generación que eleva el valor del fútbol peruano

El equipo elaborado con base en las valoraciones de Transfermarkt refleja el crecimiento de los futbolistas peruanos que actúan fuera del país. La presencia de jóvenes como Felipe Chávez, Oliver Sonne, Tobias Gruber y Erick Noriega, junto a referentes como Pedro Gallese y Gianluca Lapadula, muestra una mezcla de proyección y experiencia que mantiene vigente el protagonismo del Perú en el fútbol internacional.

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