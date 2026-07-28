El talento peruano continúa ganando espacio fuera del país. De acuerdo con la última valoración de Transfermarkt, el once más valioso de futbolistas peruanos que militan en el extranjero alcanza un valor conjunto de 26,15 millones de euros, con una combinación de jugadores consolidados y jóvenes promesas.
El talento peruano continúa ganando espacio fuera del país. De acuerdo con la última valoración de Transfermarkt, el once más valioso de futbolistas peruanos que militan en el extranjero alcanza un valor conjunto de 26,15 millones de euros, con una combinación de jugadores consolidados y jóvenes promesas.
La alineación destaca por la presencia de futbolistas que compiten en ligas de Europa, Norteamérica y Sudamérica, siendo Erick Noriega el jugador con la cotización más alta del equipo.
Así está conformado el XI más valioso de peruanos en el extranjero
Arquero
- Pedro Gallese (36 años) – 350 mil euros
Defensas
- Marcos López (26) – Lateral izquierdo – 4 millones de euros
- Miguel Araujo Barco (24) – Defensa central – 850 mil euros
- Tobias Gruber (23) – Defensa central – 3 millones de euros
- Oliver Sonne (25) – Lateral derecho – 4 millones de euros
Volantes
- Erick Noriega (24) – 5 millones de euros
- Felipe Chávez (19) – 4 millones de euros
- Jesús Castillo Tapia (30) – 1,5 millones de euros
Noriega lidera el ranking como el futbolista peruano con mayor valor de mercado dentro de este once ideal.
💸⚽ Este es el once más valioso de futbolistas peruanos 🇵🇪 en el extranjero.#Liga1 #PeruanosEnElExterior pic.twitter.com/tSSVv3qHbu— Deporte Libre (@DeporteLibre_Pe) July 27, 2026
Un ataque con juventud y experiencia
En la delantera aparecen futbolistas que vienen destacando en distintas ligas internacionales:
- Damir Cabrera (23) – Extremo izquierdo – 1,6 millones de euros
- Gianluca Lapadula Ugarriza (29) – Delantero centro – 1 millón de euros
- Joao Grimaldo (23) – Extremo derecho – 850 mil euros
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Una generación que eleva el valor del fútbol peruano
El equipo elaborado con base en las valoraciones de Transfermarkt refleja el crecimiento de los futbolistas peruanos que actúan fuera del país. La presencia de jóvenes como Felipe Chávez, Oliver Sonne, Tobias Gruber y Erick Noriega, junto a referentes como Pedro Gallese y Gianluca Lapadula, muestra una mezcla de proyección y experiencia que mantiene vigente el protagonismo del Perú en el fútbol internacional.
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