Una crítica abierta ha vuelto centro de atención a Reimond Manco, quien no solo es tendencia por volver al fútbol profesional con Unión Comercio. El nombre del ex ‘jotita’ es viral en redes sociales por las reacciones de Jefferson Farfán y Christian Cueva a unas recientes declaraciones suyas. Conoce a continuación, qué dijo para provocar la molestia de los últimos ‘10′ de la Bicolor.

El origen de la polémica entre Reimond Manco, Christian Cueva y Jefferson Farfán

Todo comenzó cuando Reimond reaccionó a la reflexión de Horacio Benincasa sobre la salud mental de los futbolistas.

“Hay mucha gente, hasta los propios futbolistas, que minimiza el fútbol peruano. No voy a decir nombre, no quiero entrar en polémicas, solo voy a repetir y la voy a dejar picando. Ese ‘9′ vino acá al fútbol peruano, ¿Está marcando diferencia? ¿La está rompiendo? Le está costando. Nadie duda de su capacidad, de su jerarquía. ¿Pero qué pasó? ¿No que el fútbol peruano no era bueno? Como él no jugó acá, nunca debutó profesionalmente, no sabe lo que significa jugar en el fútbol peruano”, señaló a inicios de mes en su programa de YouTube, ‘Cojo y Manco’.

Las disculpas de Manco a Paolo Guerrero

La crítica fue relacionada de inmediato a Paolo Guerrero, quien cuestionó el nivel de la Liga 1 y luego terminó siendo el fichaje estrella de César Vallejo. Esto provocó que Manco se disculpe.

“Cuando hablamos muchas veces la boca nos castiga. No me refería a Paolo Guerrero. Lleva 6 partidos y tiene 3 goles, para mí es un ícono, un ídolo, siempre lo he dicho, no es ahora, hemos compartido selección en algún momento. Que siga haciendo goles, que nos siga deleitándonos con sus goles en la selección, que nos pueda llevar a otro Mundial, porque de verdad se lo merece, ya nos llevó a uno”, señaló.

Pero su arrepentiento no fue suficiente para Farfán y Cueva.

¿Qué dijeron Jefferson Farfán y Christian Cueva?

“No puedes hablar. Hablando de Paolo Guerrero, de Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses (con Liga de Quito) ha ganado un título de Copa Sudamericana. Todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, indicó Farfán en su último programa de ‘Enfocados’ junto a Cueva. Ambos exclamaron “pisa paja” en más de una oportunidad, en alusión a Reimond.

“Lo que tú tienes de envidia, Paolo lo tiene de éxito”, sentenció la ‘Foca’ mirando a la cámara.

Última declaración de Reimond Manco: “¿Qué les puedo decir? Son unos cracks”

Esto fue lo último que dijo Manco al respecto: “Hoy, después de entrenar, vine y vi lo que dijo. Nada, qué te puedo decir. Él (Jefferson Farfán), (Christian) Cueva y Paolo (Guerrero) son cracks, no puedo decir nada, caballero, lo dijeron, está bien, qué puedo hacer. La pelea es de dos. Yo estoy enfocado en otra situación, en el fútbol, en mi alimentación, en mi familia… esas son las cosas realmente importantes, lo que la familia le pueda dar. Eso no tiene precio”