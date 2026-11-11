La Selección peruana Sub 20 disputará un doble amistoso ante su similar de Brasil y el técnico Thiago Kosloski presentó su lista de 24 convocados con miras a lo que será la participación del plantel en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2027 en Colombia.

La ‘Bicolor’ Sub 20 se medirá ante la ‘Canarinha’ de la misma categoría el viernes 13 y lunes 16 de noviembre (6 p. m. / hora peruana) en el Estadio Olímpico de Pará, en la ciudad de Belém. Ante ello, el comando técnico presentó su lista con los jugadores llamados a defender la blanquirroja.

𝗟𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘁𝗼 🇵🇪⚽️ Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor Sub-20 para disputar dos amistosos internacionales ante Brasil. 🇧🇷 #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/j0OjAb4oAY — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 11, 2026

La nómina nombra a los arqueros Fabrisio Mesías (Alianza Lima), César Bautista (Sporting Cristal) y Tylor Carrol (Unión Huaral); le siguen los defensas Samuel Pereda (Alianza Lima), Matías Bordon (D. Concepción / Chile), Joaquín Verde (Universitario), Jussepi García (Alianza Lima), Dylan Maceda (FBC Melgar), Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal) y Joao Cuenca (Sporting Cristal).

En el mediocampo, fueron llamados Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt / Alemania), Braidy Paz (Alianza Lima), Gerson Castillo (Sporting Cristal), Piero Cari (Alianza Lima), Lionel Herrera (Sporting Cristal), Jeanpiero Falconí (FBC Melgar), Josemaria Mellán (Sporting Cristal), Christopher Loayza (Universitario), Rodrigo Guerrero (Comerciantes FC), Santiago Berckemeyer (Unión Huaral).

En el ataque, cierran la lista Marco Rivas (CA Tigre / Argentina), Oliver López (Sporting Cristal), Nicolás Rengifo (Universitario) y Adrián Cáceres (Universitario).

Plan Campenato Sudamericano Sub 20 de 2027

El duelo ante la ‘Verdeamarela’ tiene por objetivo entrenar en rigor a los dirigidos por el brasileño Thiago Kosloski, cuyo plantel disputará el Campeonato Sudamericano Sub 20 en Colombia, a llevarse a cabo del 22 de enero al 7 de febrero de 2027.

Bajo la organización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el torneo repartirá cuatro cupos para la Copa Mundial Sub 20 a disputarse también en 2027, objetivo final del certamen continental a inicios de año.

Ilusión tras los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

En una gira previa por Ecuador, rival ante el que también se disputó un doble amistoso, el combinado nacional cayó por 3-2 en el primer duelo y empató 1-1 en el segundo; sin embargo, lo que más destacó fue su desenvolvimiento en Argentina.

En los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, la base de este plantel obtuvo la medalla de bronce luego de vencer por 2-1 a Chile, gracias a los tantos de Cari (23′)y un autogol (63’) a favor de la ‘Bicolor’.

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El volante ítalo-peruano Francesco Andrealli, de 19 años, cuenta por qué eligió representar a Perú, comenta el ambiente de la selección y destaca la influencia de Cesc Fàbregas en su crecimiento como futbolista.

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