La Selección peruana Sub 20 se prepara para su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 20 a disputarse en Colombia a inicios de 2027. (Foto de X @SeleccionPeru)
La Selección peruana Sub 20 se prepara para su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 20 a disputarse en Colombia a inicios de 2027. (Foto de X @SeleccionPeru)
Por Redacción EC

La Selección peruana Sub 20 disputará un doble amistoso ante su similar de Brasil y el técnico Thiago Kosloski presentó su lista de 24 convocados con miras a lo que será la participación del plantel en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2027 en Colombia.

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