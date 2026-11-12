El llamado a la Selección peruana representa una oportunidad especial para Erinson Ramírez, quien atraviesa un buen momento futbolístico con Juan Pablo II y espera aprovechar esta nueva convocatoria. El atacante expresó su emoción por volver a integrar el equipo nacional y reconoció que llevaba tiempo esperando esta posibilidad.

En declaraciones a la prensa, el futbolista aseguró que recibió la noticia con mucha ilusión y considera que su convocatoria llegó en una etapa importante de su carrera. Además, se refirió a la posibilidad de jugar ante Bolivia, en el compromiso que la Bicolor disputará en Lima.

“Lo tomé de la mejor manera porque vengo soñando hace tiempo esto de estar con la selección peruana y creo que se me dio en un mejor momento”, manifestó.

El jugador de Juan Pablo II se mostró motivado por la posibilidad de participar en el encuentro frente a Bolivia y destacó la importancia de jugar en condición de local, con el respaldo de los hinchas peruanos.

“Sí, yo creo que jugamos de local, ahora el profe está parando el equipo y creo que lo vamos a hacer de la mejor manera para ganarle a Bolivia”, señaló.

Consultado sobre si recibió alguna indicación especial del comando técnico para el partido, Ramírez explicó que todavía no conoce los planes del entrenador. “No, no, hasta el momento no, todavía está viendo el profe a ver cómo plantea el equipo ante Bolivia y estamos tomando tranquilos todos los jugadores”, indicó.

Erinson Ramírez sueña con debutar ante Bolivia: “Si me da minutos, lo voy a hacer de la mejor manera”. Foto: X/@JaxLatinMedia

Sobre sus posibilidades de jugar, dejó en claro que está preparado para aprovechar cualquier oportunidad que reciba. “Yo me siento súper motivado por estar acá, pero toda la responsabilidad del profe, creo que si me da minutos, lo voy a hacer de la mejor manera”, sostuvo.

El respaldo de los referentes de la selección peruana

Ramírez también contó cómo fue su recibimiento en la interna de la Bicolor y destacó el apoyo de los futbolistas con mayor experiencia, quienes vienen acompañando a los nuevos convocados.

“De la mejor manera, creo que ellos son los más experimentados y creo que siempre nos hablan a los más chicos”, comentó al referirse a referentes como Pedro Gallese, Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

Asimismo, reconoció que los consejos de los jugadores experimentados son importantes para afrontar el momento deportivo que atraviesa la selección peruana y la necesidad de conseguir resultados positivos.

La Selección peruana Sub 20 se prepara para su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 20 a disputarse en Colombia a inicios de 2027. (Foto de X @SeleccionPeru)

“Lo tomamos como un consejo de ellos también porque ellos tienen mucha experiencia jugando acá en la selección peruana y creo que vamos a esperar la oportunidad que nos dé el profe para demostrarnos en la cancha”, explicó.

Su presente en Juan Pablo II y la posibilidad de jugar en Lima

El atacante aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y atribuyó parte de ese crecimiento al trabajo que viene realizando con Juan Pablo II en la Liga 1.

“Sí, yo creo que estoy en mi mejor momento y mi mejor nivel también”, afirmó.

También descartó que su presencia en la selección represente una responsabilidad adicional por ser uno de los futbolistas que destacan en el campeonato local. Según explicó, su compromiso con el rendimiento es algo que mantiene en cada partido y entrenamiento con su actual equipo.

“Vengo soñando estar con la selección peruana y se me dio en un mejor momento. Vamos a esperar la oportunidad que nos dé el profe para demostrarlo en la cancha” Erinson Ramírez, jugador Selección Peruana https://t.co/0ANIsYiWle — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 11, 2026

Por otro lado, fue consultado sobre la posibilidad de jugar en algún club de Lima durante la próxima temporada. Sin embargo, precisó que todavía no tiene una decisión tomada.

“No, aún yo no sé, todavía se está viendo mi agente, pero aún yo pertenezco todavía a Juan Pablo II, todavía no termino el campeonato”, respondió.

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