Erinson Ramírez confiesa que esperó mucho tiempo este llamado y habla de su presente en Juan Pablo II. Foto: X/@JaxLatinMedia
Erinson Ramírez confiesa que esperó mucho tiempo este llamado y habla de su presente en Juan Pablo II. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

El llamado a la Selección peruana representa una oportunidad especial para Erinson Ramírez, quien atraviesa un buen momento futbolístico con Juan Pablo II y espera aprovechar esta nueva convocatoria. El atacante expresó su emoción por volver a integrar el equipo nacional y reconoció que llevaba tiempo esperando esta posibilidad.

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