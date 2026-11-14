Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

Estrellas Rosadas vs. E.H.C.R. Sagrada Familia EN VIVO: se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por la primera jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026. El partido se jugará este sábado 14 de noviembre a partir de las 11:00 AM (hora peruana). Sigue todos los detalles en El Comercio.

La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.

Los clubes participantes serán Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.

A continuación, conoce los grupos y fixture del certamen.

Grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

Grupo 1

C.D. JSS La Mar 5

Academia Fútbol Roma

Soccer Tingo

Valquiria

Grupo 2

Ciclista Lima

Sport Neciosup

Cantolao Politécnico

Club Paz y Amistad

Grupo 3

Cruzeiro Perú

EFB Girls

Estrellas Rosadas

E.H.C.R Sagrada Familia

Fixture del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

Sábado 14 de noviembre - Fecha 1

9:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Academia Fútbol Roma - Cancha 1

9:00 | Soccer Tingo vs. Valquiria - Cancha 2

10:00 | Ciclista Lima vs. Sport Neciosup - Cancha 1

10:00 | Cantolao Politécnico vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2

11:00 | Cruzeiro Perú vs. EFB Girls - Cancha 1

11:00 | Estrellas Rosadas vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2

12:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Soccer Tingo - Cancha 1

12:00 | Sport Neciosup vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2

Domingo 15 de noviembre - Fecha 2

9:00 | Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico - Cancha 1

9:00 | Academia Fútbol Roma vs. Valquiria - Cancha 2

10:00 | Cruzeiro Perú vs. Estrellas Rosadas - Cancha 1

10:00 | EFB Girls vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2

Sábado 21 de noviembre

Por definir | C.D. JSS La Mar 5 vs. Valquiria - Cancha 1

Por definir | Academia Fútbol Roma vs. Soccer Tingo - Cancha 2

Por definir | Ciclista Lima vs. Club Paz y Amistad - Cancha 1

Por definir | Sport Neciosup vs. Cantolao Politécnico - Cancha 2

Por definir | Cruzeiro Perú vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 1

Por definir | EFB Girls vs. Estrellas Rosadas - Cancha 2

*En las fechas del domingo 22 y sábado 28 se disputarán las fases finales del torneo.