Sporting Cristal y Estudiantes CNI juegan en una nueva fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este domingo 21 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García, ubicado en Tarapoto. Revisa todos los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más.

¿Cuándo y dónde juegan Estudiantes CNI vs Sporting Cristal por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?

Sporting Cristal y Estudiantes CNI se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García, ubicado en Tarapoto.

¿Dónde ver Estudiantes CNI vs Sporting Cristal EN VIVO?

No te pierdas el partido entre Sporting Cristal y Estudiantes CNI por la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.

¿A qué hora juegan Estudiantes CNI vs Sporting Cristal EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Estudiantes CNI vs Sporting Cristal