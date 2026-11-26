Graves incidentes se registraron este jueves durante el partido entre Besiktas y Hapoel Beer Sheva por la UEFA Europa League. El encuentro, disputado en el Batumi Arena de Georgia, tuvo que ser suspendido temporalmente luego de que se produjeran enfrentamientos entre hinchas del equipo turco y efectivos policiales en las tribunas.

Los disturbios comenzaron alrededor del minuto 25 del primer tiempo, cuando agentes de seguridad georgianos intervinieron para retirar una bandera de Palestina y una pancarta de apoyo que habían desplegado los hinchas del Beşiktaş. La situación provocó la reacción de los aficionados y desencadenó momentos de tensión en las gradas.

El conflicto escaló rápidamente. Durante los enfrentamientos se observaron lanzamiento de butacas y forcejeos entre los seguidores turcos y los efectivos policiales. Para controlar la situación, las autoridades utilizaron gas pimienta y cañones de agua, mientras se reportaron heridos y detenidos.

En el estadio de Batumi, Georgia, el partido de la UEFA Europa League entre el Besiktas turco y el Hapoel Beer Sheva israelí se detuvo cerca del minuto 25 después de que aficionados del Besiktas mostraran banderas y pancartas de apoyo a Palestina y la policía georgiana interviniera con gas pimienta y porras, provocando una violenta pelea donde algunos hinchas resultaron heridos y fueron evacuados al hospital. Los jugadores del Besiktas, incluido el capitán Orkun Kökçü, ya habían rechazado saludar a los rivales israelíes en el protocolo previo, y minutos antes en el campo se había producido otra tensión entre Salih Özcan y personal del Hapoel que terminó en tarjetas amarillas. El árbitro danés Morten Krogh mandó a los equipos a los vestuarios durante unos 30-35 minutos mientras los jugadores turcos intentaban calmar a su afición; el encuentro se reanudó posteriormente en un escenario de fuerte tensión política, ya que el partido se disputa en sede neutral por las relaciones entre Turquía e Israel, y tanto la Federación Turca de Fútbol como el propio Besiktas condenaron la intervención policial. — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 26, 2026

Ante la falta de garantías para continuar con el espectáculo deportivo, el árbitro danés Morten Krogh decidió detener el compromiso, cuando el marcador todavía se encontraba 0-0. Ambos equipos fueron enviados a los vestuarios mientras los propios futbolistas del Besiktas intentaban calmar a sus aficionados.

Después de aproximadamente 30 minutos, el encuentro pudo reanudarse y finalmente terminó con victoria del conjunto turco por 2-1.

Los incidentes generaron repercusiones por la intervención policial y la reacción de los seguidores del Besiktas, en un compromiso que se disputó en territorio neutral por motivos de seguridad. Las imágenes de los enfrentamientos se difundieron rápidamente en redes sociales y medios internacionales.