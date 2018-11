"Evitar suspensión de FIFA no depende del Congreso, sino de la FPF", indica Jhonny Baldovino | VIDEO

Para el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, Jhonny Baldovino, este tema de la posible suspensión de la FPF por parte de la FIFA está politizado, ya que la modificatoria de la Ley de Fortalecimiento no afecta en nada a la federación.

Baldovino aseguró que la FIFA no lanzaría advertencias de ningún tipo si es que la FPF no se quejara y adelantó que, al revisar la propuesta legislativa para modificar la Ley de Fortalecimiento, esta no afecta en nada a la FPF y que los ciclos de elecciones se mantendrían.

"Juan Matute indica que esta modificatoria afecta a la FPF, pero el vicepresidente de la misma FPF Agustín Lozano dice que no afecta en nada. Hay un problema en la federación. Entonces ellos mismos no están de acuerdo. No están pensando en el fútbol peruano. No utilicen el fútbol para crear cortinas de humo para tapar problemas personales. La FIFA no quiere sancionar, la FIFA te sanciona porque su asociado se lo pide", expresó en Canal N.

"Pregúntenle a la Conmebol si la federación paraguaya, que está al frente, se adecua a los estatutos de la FIFA. No se adecua. ¿Ha pasado algo? No. ¿Y por qué al Perú sí? Porque la federación se queja. ¿Por qué se queja la federación? Eso habría que analizarlo", agregó.

En primera votación, el Congreso aprobó modificar la Ley de Fortalecimiento de la FPF, o también llamada "Ley Oviedo". Si se confirma este resultado en segunda votación, la FIFA suspenderá "con efecto inmediato" al fútbol peruano.