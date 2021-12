Exar Rosales fue castigado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con 10 años sin jugar al fútbol profesional, debido a que fue hallado culpable de “amaño de partidos”, acusación que la dirigencia de Unión Comercio había presentado meses atrás.

Sin embargo, el jugador le confesó al diario ‘Popular’ que se irá a “instancias judiciales”, tras el castigo que presentó la FPF. “Nos vamos a instancias judiciales. Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué supuestamente les dije, qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación”, expresó el portero.

También, Rosales se refirió a la sanción de la FPF. “Es injusta. No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, de los cuales dos no figuraron en ninguna casa de apuestas”.

“Ese tema de los amaños de partidos es bien sonado en Segunda, tanto así que me avisaron al igual que mi abogado que en la FPF hay varios jugadores investigados, pero supuestamente todo es confidencial”, agregó.

Debido a su edad, el portero podría pasar al retiro, luego de una larga trayectoria en clubes peruanos. Alianza Lima, Cienciano, Los Caimanes, Atlético Minero, Deportivo Municipal, Comerciantes Unidos, Juan Aurich, Ayacucho FC y Unión Comercio fueron algunos de sus equipos.

