Juan Reynoso fue entrenador de Cruz Azul desde el 2021 hasta el 2022, el director técnico peruano logró un título nacional con la ‘Máquina Cementera’, sin embargo, tras aquel campeonato fue despedido debido a malos resultados y algunos inconvenientes con la gerencia, según lo que comenta el director mexicano, Jaime Ordiales.

“Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño y, en ese momento, pues, mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo; pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares en cada área. Ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y, en ese momento, se tomó la decisión, no nada más de tu servidor”, declaró para el diario AS de México.

“No eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión, nunca he sido dueño del equipo. Siempre ha habido un dueño encima de mí y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente”, finalizó.