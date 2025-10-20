Malas noticias para Universitario de Deportes. Andy Polo, capitán y referente, fue expulsado ante Ayacucho FC en la victoria crema por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Por ende, el defensor se perderá el próximo partido que es ante Sporting Cristal este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima

Todo sucedió a los 79 minutos, cuando Andy Polo fue a buscar un balón dividido con Carlos Correa, sin embargo, cuando caía el jugador crema, impactó con su botín izquierdo en la cabeza del rival, ocasionando que el árbitro del partido se apoye en el VAR para posteriormente este lo termine expulsando por la infracción.

Cabe resaltar que no será el único jugador que perderá Jorge Fossati debido a que en este mismo duelo fue amonestado Jesus Castillo, con lo cual quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

¡AL VESTUARIO! Andy Polo ⚽️ fue expulsado y deja a Universitario 🟠 con 10 jugadores. pic.twitter.com/6H7QR5Z0lN — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 21, 2025

