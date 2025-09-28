Alianza Lima sufrió una dura derrota por 1-2 ante Cienciano en el Estadio Garcilaso de la Vega, en un partido que dejó polémica sobre el final. Más allá del marcador adverso, lo que marcó la recta final del encuentro fue la expulsión de Eryc Castillo, quien perdió la cabeza en una acción innecesaria cuando su equipo buscaba desesperadamente el empate.

La jugada ocurrió en los últimos minutos del compromiso, cuando Castillo fue con exceso de fuerza contra el ‘Ruso’ Neira.

El árbitro Zamora, no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa tras la violenta patada, lo que dejó a los íntimos con 2 hombres menos en el momento más crítico del partido. En el primer tiempo, Carlos Zambrano también se fue expulsado.

La expulsión no solo frustró cualquier intento de remontada, sino que también dejó a Alianza con un problema de cara a las siguientes jornadas, ya que Castillo será baja obligada por suspensión.