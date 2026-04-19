Por Redacción EC

El duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Liga 1 2026 se vio marcado por un tenso episodio que terminó opacando el desarrollo del partido. Miguel Trauco fue expulsado tras una acción que generó reclamos inmediatos y encendió los ánimos en ambos equipos.

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