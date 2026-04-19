El duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Liga 1 2026 se vio marcado por un tenso episodio que terminó opacando el desarrollo del partido. Miguel Trauco fue expulsado tras una acción que generó reclamos inmediatos y encendió los ánimos en ambos equipos.

Según las imágenes del encuentro, el defensor protagonizó una jugada brusca que derivó en su expulsión directa. La decisión arbitral provocó la reacción de varios futbolistas, quienes se enfrascaron en una gresca dentro del campo de juego.

El incidente obligó a la intervención de compañeros y miembros del comando técnico para evitar que la situación pase a mayores. La tensión se mantuvo durante varios minutos, reflejando el clima caliente que se vivía en el compromiso disputado en el norte del país.

Con esta expulsión, Trauco vuelve a quedar en el foco por situaciones disciplinarias en el campo, en un partido clave para Sport Boys en el Torneo Apertura, que continúa su lucha por mejorar posiciones en la tabla.