Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima. Foto: Andina
Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima. Foto: Andina
Por Redacción EC

Alianza Lima atraviesa un buen momento deportivo y lidera el Torneo Clausura 2026, pero la situación de Kevin Quevedo continúa generando interrogantes dentro del cuadro blanquiazul.

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