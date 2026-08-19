Alianza Lima atraviesa un buen momento deportivo y lidera el Torneo Clausura 2026, pero la situación de Kevin Quevedo continúa generando interrogantes dentro del cuadro blanquiazul.

El delantero peruano no juega desde el 9 de mayo de 2026, cuando Alianza Lima enfrentó a Sporting Cristal. Su situación volvió a quedar en el centro de la atención luego de las declaraciones del técnico argentino Pablo Guede, quien afirmó que el futbolista no forma parte de sus planes.

Pablo Guede confirmó que no tiene en sus planes al delantero Kevin Quevedo. (Redes sociales)

En medio de este escenario, Jorge Célico, extécnico de Quevedo en Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Ecuador, se pronunció sobre el delantero y defendió sus condiciones futbolísticas y personales.

Célico fue contundente al referirse a la personalidad del futbolista peruano y aseguró que durante el tiempo que trabajó con él encontró un comportamiento positivo.

“Como persona, excelente, un chico absolutamente querible, muy buen pibe. Como jugador, el hecho de haberlo traído a Ecuador a un jugador como él te habla claramente de cuál es mi concepto sobre él, un jugador desequilibrante, trabaja muy bien”, señaló en una entrevista al programa Fútbol Satélite.

¿Qué dijo sobre la decisión de Pablo Guede?

La situación actual del atacante en Alianza Lima también generó sorpresa en Célico. El extécnico de Quevedo reconoció que no entiende por qué un futbolista con esas características quedó fuera de los planes del comando técnico blanquiazul.

“Claro que me sorprende porque es un jugador desequilibrante, un jugador que ha definido partidos por él solo”, reveló.

A pesar de respaldar al futbolista, Célico evitó entrar en especulaciones sobre los motivos que llevaron a Guede a tomar la decisión.

Kevin Quevedo no disputó 90 minutos de un partido en lo que va del año. (Foto: Agencias)

El técnico argentino dejó claro que cada entrenador tiene su propia visión y que desconoce si existió algún episodio particular entre el jugador y el actual comando técnico de Alianza Lima.

“Son las opiniones de los técnicos, ahí no me puedo meter. No sé si habrá pasado algo o no, pero me parece que es una pena prescindir de un jugador de esas características”, dijo Célico.

VIDEO RECOMENDADO