El entrenador de Millonarios arribó a Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en duelo amistoso. (Foto: Getty Images)
El entrenador de Millonarios arribó a Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en duelo amistoso. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes enfrentará a Millonarios en un duelo amistoso este sábado 11 de julio en el Estadio Monumental. Los hinchas ‘cremas’ verán el regreso de dos de sus figuras en los últimos años que ahora militan en el club colombiano: Rodrigo Ureña y Fabián Bustos.

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