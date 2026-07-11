Universitario de Deportes enfrentará a Millonarios en un duelo amistoso este sábado 11 de julio en el Estadio Monumental. Los hinchas ‘cremas’ verán el regreso de dos de sus figuras en los últimos años que ahora militan en el club colombiano: Rodrigo Ureña y Fabián Bustos.

El exentrenador de la U llegó a Lima y no dudó en referirse al club ‘crema’, a quien confesó seguir de cerca.

“He seguido todo lo que ha hecho el equipo este último tiempo y espero que le vaya muy bien”, comentó.

Asimismo, se planteó el próximo objetivo que Universitario debe tener en la mira.

“Universitario tiene que pelear y ganar el Clausura para intentar el tetracampeonato que tanto quiere la gente”, afirmó.

“Siempre es bueno, es una cancha que es muy difícil, la conozco muy bien, tuve la suerte de dirigir muchos partidos ahí. Es una cancha muy complicada para los rivales, así que nos va a venir bárbaro”, continuó.

Por último, se mostró emocionado de ver a muchos conocidos en la U, a quienes confesó abrazará cuando vea.

“Agradecido con toda la gente que trabaja en el club, las ganas de verlo a todos los que me ayudaron en mi estadía acá. De verdad que llevo una buena relación y amistad con los jugadores, staff, administración. Tengo ganas de verlos y abrazarlos”, finalizó.