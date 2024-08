Pese a lograr un agónico triunfo ante UTC, el entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, se mostró muy mortificado por una acción de penal no sancionado a favor de los cremas.

Se trata de un ataque en la primera parte, donde el lateral Nelson Cabanillas cae en el área visitante, pero el juego continuó.

“Creamos muchas situaciones, lo que pasa es que no te las dejan, no te las cobran porque después de un pase espectacular de Gustavo Dulanto, Nelson Cabanillas gana la posición, va al gol y es clarísimo (penal). Y no se fue ni a revisar”, dijo Bustos en conferencia de prensa.

¡ENOJO TOTAL! Fabián Bustos 🧠, entrenador de @Universitario 🟠, en #TIEMPOEXTRA 📺: “Después de un pase espectacular de Gustavo Dulanto, Nelson Cabanillas gana la posición y es clarísimo (penal). Y no se fue ni a revisar”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/YMXulzfWU5 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 5, 2024

Por otro lado, el estratega argentino fue autocrítico sobre el partido de su equipo que no mostró su mejor versión.

“No estuvimos finos, nos faltó precisión para los últimos 20 metros. Dominamos el juego contra un buen equipo”, apuntó.

Universitario venció 1-0 a UTC con anotación de su refuerzo Gabriel Costa, con gran remate de tiro libre, por la quinta fecha del Torneo Clausura.