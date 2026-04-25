Fabián Bustos rompió su silencio tras ser vinculado con Universitario de Deportes y fue claro al descartar un posible regreso en este 2026. El estratega argentino, actualmente en Millonarios FC, dejó en claro que su presente está en Colombia.

El entrenador, campeón con la ‘U’ en 2024, reconoció el cariño que siente por el club crema, pero enfatizó que tiene un compromiso vigente. “Es un club que adoro, del cual me siento hincha, pero hoy estoy acá”, señaló, dejando en evidencia que no contempla una salida inmediata.

Bustos también remarcó que se siente cómodo en Millonarios y completamente enfocado en los objetivos del equipo, que pelea por clasificar a los cuadrangulares del torneo colombiano. Además, destacó el respaldo de su plantel y la intención de cerrar la temporada de la mejor manera.

Con estas declaraciones, el argentino queda prácticamente descartado como opción para Universitario, que continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Javier Rabanal. La dirigencia crema deberá explorar otras alternativas para encaminar su proyecto deportivo.