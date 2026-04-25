Por Redacción EC

Fabián Bustos rompió su silencio tras ser vinculado con Universitario de Deportes y fue claro al descartar un posible regreso en este 2026. El estratega argentino, actualmente en Millonarios FC, dejó en claro que su presente está en Colombia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.