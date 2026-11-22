Fabián Bustos, técnico de Universitario, brindó detalles sobre la situación física de los futbolistas ausentes ante Sport Huancayo y expresó optimismo para recuperarlos durante las semifinales.

“Lapadula se hizo la resonancia ayer, está bastante bien. Murrugarra cumplió su suspensión. Calca estamos tratando de recuperarlo, esperamos para la semifinal, César Inga igual”, explicó.

El entrenador argentino también manifestó su intención de contar nuevamente con la mayoría de integrantes del plantel, luego de la contundente derrota sufrida en la ciudad de Huancayo.

Respecto a Lisandro Alzugaray, confirmó que superó su lesión, aunque todavía necesitaba recuperar su mejor condición física. Por ello, estará disponible para los próximos compromisos.

“Lisandro ya está bien. Se lesionó el día 4 de este mes. No estaba para jugar. Si hubiera estado para jugar al 100%, lo hubiera puesto, pero va a estar para el 29”, añadió.

Finalmente, Bustos reconoció los errores cometidos frente al ‘Rojo Matador’ y admitió que su equipo estuvo lejos del rendimiento esperado, condicionado también por numerosas ausencias.

“Defendimos mal, el rival ganó bien. Cuando haces un mal partido es normal que no sumes. Tuvimos un montón de ausencias y no estuvimos a la altura, no salieron las cosas como queríamos”.