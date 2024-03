Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, indicó que tras el triunfo 1-0 sobre Cusco FC, por el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, quedó con la sensación de que su equipo pudo “hacer más goles” .

MIRA AQUÍ: Ausencias y sorpresas en la primera lista de Fossati

“Sentí la sensación de que podíamos hacer más goles y eso es una falencia que hemos tenido y debemos matar los partidos”, indicó el técnico crema en conferencia de prensa, según informó el portal Ovación.

No obstante, el DT merengue remarcó que Cusco FC no se cerró atrás, pero que no ocasionó mayor peligro en ataque y llegó pocas veces al arco defendido por Sebastián Britos.

LEE AQUÍ: Lima 2027: Los pasos que se dieron para ganar la sede de los Panamericanos con 28 votos

“Enfrentamos a un equipo bueno, que tiene buenos jugadores, pero que pateó al arco apenas una vez, creo. Nunca sentí la sensación de que nos podían empatar”, indicó.

Por otra parte, Bustos destacó que Universitario de Deportes haya conseguido, hasta el momento, 20 de 24 puntos posibles, pero consideró que aún deben mejorar.

“Hemos sacado 20 de 24 puntos, hay cosas por mejorar todavía, pero si en el inicio del torneo nos decían que tendríamos estos puntos era muy difícil por el arranque, pero rescato y valoro el trabajo de los jugadores estas ocho fechas. Ahora muchos se van a la selección (peruana) y ahora otros trabajarán para seguir mejorando”, expresó el estratega argentino.