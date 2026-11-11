El defensor central germano-peruano, Fabio Gruber, próximo a jugar su primer partido con la Selección en territorio nacional, ante Bolivia, el próximo viernes 13 de noviembre. (Captura de Bicolor+)
El defensor central germano-peruano, Fabio Gruber, próximo a jugar su primer partido con la Selección en territorio nacional, ante Bolivia, el próximo viernes 13 de noviembre. (Captura de Bicolor+)
Por Redacción EC

Fabio Gruber está presente en una nueva convocatoria para defender los colores de la Selección peruana y al ser consultado sobre su rol en la ‘Bicolor’ ha sido claro: “Debo mostrar personalidad y emoción”. A poco de su primer encuentro en territorio nacional, el peruano-alemán también habló sobre lo “fácil” que le resultó decidirse por Perú.

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