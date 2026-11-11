Fabio Gruber está presente en una nueva convocatoria para defender los colores de la Selección peruana y al ser consultado sobre su rol en la ‘Bicolor’ ha sido claro: “Debo mostrar personalidad y emoción”. A poco de su primer encuentro en territorio nacional, el peruano-alemán también habló sobre lo “fácil” que le resultó decidirse por Perú.

La ‘Blanquirroja’ disputará un nuevo amistoso bajo la dirección del ‘Mano’ Menezes este viernes 13 de noviembre (8 p. m. / hora peruana) ante su similar de Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva y uno de los nombres a destacar en su más reciente convocatoria es el germano-peruano Fabio Gruber.

𝗙𝗔𝗕𝗜𝗢 𝗚𝗥𝗨𝗕𝗘𝗥 -𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜Ò𝗡 𝗣𝗘𝗥Ù "𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗢 𝗗𝗔𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜Ò𝗡" 📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗔𝗕𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥+📺 https://t.co/6F8SM0eokK — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) November 11, 2026

En conversación con Bicolor+, el defensor central que juega en el Mainz de la Bundesliga contó sobre su acercamiento al fútbol nacional y, más importante aún, su rol en el plantel: “al inicio tengo que mostrar personalidad y esa emoción que nos da fuerza; es algo en lo que debo trabajar para tener más responsabilidad en la Selección”.

Responsabilidad internacional y comodidad en el plantel

“Quiero dar todo para la Selección, para los chicos, para el grupo; eso es lo importante. Todavía estamos en un proceso, construyendo algo, por lo que quiero ayudar y apoyar al grupo con mi experiencia”, destacó Gruber.

Según explicó, el ‘Mano’ Menezes -por su posición en el campo- le ha hecho pedidos puntuales: “Como central, tengo que dirigir a los otros, ayudarlos y demostrar carácter”.

Sobre la convivencia con el plantel, el defensor contó que es tratado muy bien por sus compañeros. “Ya conozco a los chicos cada vez más, hay muchas bromas y un poco más de cariño. Me siento súper cómodo y feliz aquí”.

También confesó que, por su cercanía a Erick Noriega, espera comer pronto un ceviche que, en palabras suyas “es fantástico”. “Si me lleva, yo voy”, aseguró.

Menos de 24 horas en Perú y una decisión “fácil”

El germano-peruano también contó que, el año pasado, pasó menos de 24 horas en territorio nacional solo para tramitar su DNI y ser convocado para los amistosos ante Rusia y Chile. De hecho, fue ante los mapochos que tuvo sus primeros minutos como internacional aunque el resultado final fue de 1-2, aquel 18 de noviembre de 2025, hace poco menos de un año.

Más adelante, al ser consultado sobre su decantamiento por Perú, Gruber aseguró que “fue una decisión muy fácil, por mi madre, por lo que he vivido aquí cuando visité a mi familia, fue una decisión fácil y me gusta mucho”. Finalmente, cerró la conversación con un “¡Arriba Perú!“.

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Hairobeles Vélez y Marco Guamán no entrenaron con normalidad y continúan como dudas para el partido del viernes en Matute. Vélez presenta una distensión muscular y Guamán un esguince de tobillo. Ambos serán evaluados nuevamente este martes, mientras esperan los resultados de sus resonancias magnéticas.

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