La destacada futbolista de 38 años utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia.
La destacada futbolista de 38 años utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia.
Redacción EC
Redacción EC

Tras más 19 años representando al Perú, la futbolista Fabiola Herrera anunció su retiro de la con un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Erick Delgado y su polémico comentario sobre la ‘U’: “Todos los partidos, todo el año se han visto beneficiados”

La defensora de Universitario de Deportes ha sido una de las capitanas más importantes en la historia de la blanquirroja, peor ha decidido dar un paso alcostado y ceder su lugar a nuevos valores.

“Hoy me toca despedirme de la selección peruana. Tuve el enorme privilegio y compromiso de representar al Perú durante muchos años, defendiendo con orgullo y amor esta camiseta que siempre me hizo soñar”, escribió Herrera.

MIRA: Juan Reynoso: “Si queremos aspirar a lo máximo, lo de hoy (ayer) no se debe repetir”

“Cada convocatoria para mí fue una nueva ilusión. En cada partido, en cada entrenamiento, di todo lo que tenía. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud, siento que es momento de dar un paso al costado, para que nuevas generaciones sigan construyendo el camino y dejando al Perú en lo más alto”, añadió.

“Estoy segura de que se quedan grandes futbolistas y, sobre todo, grandes personas. Compartir con ustedes, verlas superarse y seguir abriendo camino será siempre mi mayor orgullo. Gracias a todas mis compañeras, a los cuerpos técnicos, a cada entrenador y entrenadora que me guió, y a todas las personas que creyeron en mí. Gracias por las alegrías, los aprendizajes y por cada momento compartido”, se lee en otra parte del pronunciamiento.

Cabe mencionar que en 2018 tuvo una experiencia internacional cuando defendió la camiseta de Millonarios de Colombia.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC