Tras más 19 años representando al Perú, la futbolista Fabiola Herrera anunció su retiro de la selección con un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La defensora de Universitario de Deportes ha sido una de las capitanas más importantes en la historia de la blanquirroja, peor ha decidido dar un paso alcostado y ceder su lugar a nuevos valores.

“Hoy me toca despedirme de la selección peruana. Tuve el enorme privilegio y compromiso de representar al Perú durante muchos años, defendiendo con orgullo y amor esta camiseta que siempre me hizo soñar”, escribió Herrera.

“Cada convocatoria para mí fue una nueva ilusión. En cada partido, en cada entrenamiento, di todo lo que tenía. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud, siento que es momento de dar un paso al costado, para que nuevas generaciones sigan construyendo el camino y dejando al Perú en lo más alto”, añadió.

“Estoy segura de que se quedan grandes futbolistas y, sobre todo, grandes personas. Compartir con ustedes, verlas superarse y seguir abriendo camino será siempre mi mayor orgullo. Gracias a todas mis compañeras, a los cuerpos técnicos, a cada entrenador y entrenadora que me guió, y a todas las personas que creyeron en mí. Gracias por las alegrías, los aprendizajes y por cada momento compartido”, se lee en otra parte del pronunciamiento.

Cabe mencionar que en 2018 tuvo una experiencia internacional cuando defendió la camiseta de Millonarios de Colombia.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.