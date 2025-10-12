Fabricio Cabrera Ramírez, exfutbolista con antecedentes por hurto, fue detenido en Surco acusado de presunta extorsión agravada contra un empresario vinculado al deporte, tras una investigación de la Dirincri. Durante el operativo, se lo capturó en flagrancia cuando recibía dinero ilícito enviado como pago para que cesaran las amenazas en contra de la víctima.

Según las autoridades, el exdeportista habría exigido pagos periódicos durante al menos tres años, bajo el argumento de “proteger” la integridad familiar del empresario. Los mensajes intimidatorios comenzaron después de que ambos coincidieran en un equipo amateur, lo que facilitó el nexo entre víctima y victimario.

Durante la captura, la Policía incautó S/ 800 en efectivo, un teléfono celular con comunicaciones de extorsión y una munición, que serán parte del caso en la investigación. La intervención se realizó en el estacionamiento del Jockey Plaza, usando seguimiento discreto para asegurar la evidencia.

El entorno deportivo habría sido usado como fachada por Cabrera para acercarse a empresarios, solicitando dinero bajo promesas engañosas o amenazas si no accedían. Ante negativas, se habrían intensificado las coacciones y las advertencias para forzar los pagos.

Cabrera no era un delincuente novel: ya contaba con antecedentes por hurto, lo que agrava la situación legal. Ahora enfrenta cargos por extorsión agravada y asociación ilícita, mientras que las pruebas recopiladas (dinero, comunicaciones, munición) serán clave para el proceso penal.