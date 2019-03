Alianza Lima vs. River Plate: cómo ver el partido de forma legal en Facebook Watch

Alianza Lima vs. River Plate es uno de los partidos que genera mayor atención en esta jornada de la Copa Libertadores 2019 y será transmitido a través de Facebook Watch de forma gratuita.



El pitazo inicial está programado para las 7:30 p.m. (9:30 p.m. en Argentina) y podrá serguirse desde la página oficial de la Conmebol Libertadores en Facebook.

Hay gran interés por el juego, debido a que supone el debut del campeón vigente del certamen continental. En Perú también hay gran expectativa debido a la popularidad de Alianza Lima y la curiosidad que despierta cuáles son las armas del club victoriano frente a escuadras poderosas como River Plate.

No se trata del primer choque de Copa Libertadores que llega a través de esta plataforma, pues otros encuentros, como el disputado entre Libertad y Atlético Nacional, también se emitieron por Facebook Watch.

A fines de 2018 se pudo conocer que la Conmebol y la empresa tecnológica habían llegado a un acuerdo para la emisión de partidos en vivo del certamen. Los países en los que se podrá seguir el River Plate vs. Alianza Lima por Facebook son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil.

Horarios en el mundo para ver el Alianza Lima vs. River Plate

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (7 de marzo)

España: 01:30 am (7 de marzo)

Japón: 9:30 am (7 de marzo)