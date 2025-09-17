La prehistoria. Hace unos años, Facundo Callejo no era 9, jugaba más como volante por banda izquierda o derecha, posición que ocupó hasta el 2022. Recién hace tres años viene jugando de 9 cuando fue contratado por Macará de Ecuador. Y es que pese a que siempre quiso jugar de centro delantero, en Argentina, su país natal, se acostumbraba a jugar con 9 de alta estatura: Facundo mide 1.70 c.m, entonces, como era veloz, lo ponían a Callejo por la banda.

Eran los tiempos en que ni siquiera imaginaba afincarse en Cusco y anotar 20 goles en 24 partidos.

Facundo Callejo tiene 31 años y, recién ahora, parece haber encontrado su lugar en el mundo. El reciente domingo, Facundo Callejo anotó un doblete en el triunfo por 3-2 frente a Sporting Cristal, con lo cuál nuevamente lo pone en la palestra y primeras planas del escenario deportivo nacional. 20 goles en 24 partidos, ubican a Callejo como el goleador de la Liga 1.

Con esos números, es normal que se hablé de su futuro; sin embargo, Facundo Callejo renovó el pasado mes de julio con Cusco FC hasta diciembre de 2027. El jugador prefiere no hablar nada al respecto y es entendible, ya que viene haciendo un gran año y además, su equipo Cusco FC viene peleando el torneo, con lo que eso puede significar para una institución relativamente joven ganar el Clausura.

Es inevitable que se hable de su futuro, porque el fútbol peruano acostumbra ver a sus goleadores partir demasiado pronto. Sin embargo, Callejo renovó en julio pasado hasta diciembre de 2027. No hay apuro. Ni en su cabeza ni en la de la dirigencia. La idea es que siga siendo bandera de un club que apenas empieza a escribir sus páginas grandes.

Lo suyo es simple: seguir corriendo, seguir definiendo, seguir gritando goles. Callejo ya no es el volante sacrificado de antaño. Es el nueve que soñó ser desde chico, el que rompió moldes y el que hoy lidera la tabla de artilleros en el Perú.

Torneos 2025 Partidos GOLES Minutos Liga 1 23 20 1697 Sudamericana 1 - 14

El Comercio conversó con Heber Marchioni, representante de Facundo Callejo, quien habló sobre el presente y futuro del delantero de Cusco FC.

“Callejo tiene contrato hasta diciembre del 2027 con Cusco FC. Tenemos una cláusula de salida a nuestro favor que podríamos ejecutar en diciembre”, comenzó narrando el representante de Callejo a este diario.

Luego agregó: “Si bien, yo soy su representante (y socio), la realidad es que son muchos los llamados que recibo realizando consultas (no hay muchos delanteros con tantos goles en la temporada), pero bueno, yo los derivo con los directivos de Cusco, porque es lo que corresponde”.

Heber Marchioni junto a Facundo Callejo y su familia en las instalaciones de Cusco FC

Asimismo, Marchioni aceptó que la única comunicación que tuvo fue con el club Sporting Cristal previo a la renovación con Cusco FC. “La única persona que me llamó en su momento (antes de renovar con Cusco) fue Harold Coronado, analista de Sporting Cristal para consultarme sobre la situación de Callejo. Después nadie más me llamó, pero quiero dejar en claro que Facundo Callejo tiene su cabeza en Cusco y los interesados en el jugador, tendrán que hablar con Cusco. Es más, me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes. Pero los derive con los directivos de Cusco”, sentenció.

