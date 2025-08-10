Facundo Callejo, delantero argentino de Cusco FC, se encuentra en un gran momento futbolístico. Es el goleador de la Liga 1 y el segundo futbolista de Argentina con más goles anotados en la temporada, solo lo supera Lionel Messi en la tabla de goleadores.

En lo que va de la temporada, Messi supera a Callejo por 7 goles, sin embargo, la diferencia de partidos que han disputado ambos es considerable, ya que, Facundo ha jugado 19 y Lionel 31.

De igual manera, el delantero de Cusco FC, se encuentra en el segundo lugar, igualando en goles con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que también han anotado 17 goles, pero en más partidos disputados que ‘Facu’.

Tras enterarse de su buena posición en la tabla de goleadores argentinos, mediante su cuenta de Twitter, Callejo le mandó el siguiente mensaje a Lionel Messi: "Son 18 los míos … ojo Lío eh, no te relajes"

Son 18 los míos … ojo Lío eh , no te relajes 🫶🏾🇦🇷 https://t.co/anXw7EJrIv — Facu Callejo (@CALLEJOFACUNDO) August 10, 2025

