Facundo Callejo: el secreto para ser el goleador de la Liga 1, la patada que le dio Max Barrios en un entrenamiento y el sueño de la Selección

Hace ocho años estuvo seis meses sin equipo; hoy es el segundo máximo goleador argentino del 2025, solo detrás de Messi. “Lo más cerca que voy a estar de Lionel es esto, no va a ser otra cosa”, confiesa, entre risas, Facundo Callejo, el actual goleador de la Liga 1. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida podría rezar la descripción de WhatsApp del atacante argentino, pero no hay extrañeza en su presente cuando todo tiene una razón de ser en su carrera profesional: esfuerzo, sacrificio y un trabajo que trae finalmente una recompensa a sus 33 años de edad.

En el 2017, todo parecía sombrío para el actual atacante de Cusco FC. Facundo solo iba al gimnasio la mañana en Tandil y luego buscaba a su actual esposa para llevarla a la casa y cenar con su papá, mamá y hermano. No había práctica ni partidos al fin de semana, esa era la rutina los siete días a la semana. “Ahí terminaba mi vida, no salía a ningún sitio. Pero cuando parecía que no tenía salida y no encontrábamos rumbo con mi señora, conocí a mi salvación: Carlos Miguel Torena, ‘Pucho’, mi preparador físico personal”, afirma, emocionado al hablar de él en una relación que se mantiene hasta la fecha. “En Tandil, me interno con él y ahí empezamos a corregir un montón”.

En el campo, Facundo siempre quiso jugar de delantero, pero era ubicado como volante en sus inicios en el fútbol. “Mi estatura no acompañaba para jugar ahí”. ¿Retroceder? Nunca ¿Rendirse? Jamás. El futbolista y su PF trazaron una estrategia con un objetivo claro: saltar más. “Mejoré muchísimo, empezamos a hacer acciones cortas en espacios reducidos y trabajamos velocidad y aceleración para equiparar mi salto con la altura que pretendían los equipos argentinos. Ahora, lo vamos mejorando año a año. Si miras los goles que tengo acá, de los 19, 6 o 7 deben ser de cabeza”, agrega, recordando que le ganó a Williams Riveros (1.86 metros en una pelota parada, más allá de los de nueve centímetros de diferencia). “Por eso, a ese Facundo le digo que lo felicito y abrazo por no rendirse. Ahora lo disfruto tanto con mi familia como la gente íntima de mi círculo”, agrega.

Facundo Callejo. (Foto: Liga 1)

El secreto del gol para Facundo Callejo

Para convertirte en un goleador, el secreto no recae solo en el aspecto físico, sino también en el táctico y técnico. El fútbol no es solo un deporte, también es un trabajo. Como labor, es necesario agregar la capacitación, el análisis y la actualización. Facundo lo entiende al pie de la letra y mira todos los videos de sus juegos. “Analizamos los errores que tengo, ¿qué es lo que me está costando? Ahora trabajo acciones en la que me cuesta con el profe Guido Thompson. Una vez por semana, entrenamos cuando tenemos ese espacio, cuando tenemos tiempo entre partido y partido. Quiero seguir aprendiendo, mejorando y quiero estar preparado para lo que pase”, agrega.

El video análisis, sin embargo, no solo recae en su desenvolmiento en el campo de juego, sino también en el de sus adversarios. Facundo habla diariamente con René, el entrenador de arqueros, siempre de cara al próximo encuentro: “El fútbol es lo que me apasiona, pero es mi trabajo. Entendí a cierta edad, te diría que cuando nació Roma (mi hija) entendí que había que trabajar. La técnica o velocidad ya no alcanzaba, hacer un lindo gol tampoco, alcanzaba con estar preparado para la oportunidad, no que llegue la oportunidad de no estar preparado”, afirma en cuanto a su actualidad.

Por ahora, el futbolista no tiene una mirada más que ir partido a partido, con la intención de seguir marcando la pauta y hacer más grande el nombre de Cusco FC. La visita a Machu Pichu continúa siendo un pendiente y promesa para su familia, pero “seguramente cuando tengamos algún día, vamos a seguir conociendo de este hermoso país para empaparse de la cultura”.

El atacante fue formado en Colón de Santa Fe. (Foto: Cusco FC)

El caso de Max Barrios, el automovilismo y el sueño pendiente

Antes de conocer nuestro país, Facundo tiene dos recuerdos vivos del Perú: Las Malvinas, “eso no tiene precio, antes de venir, ya quería al peruano, así que ahora imagínate” y Max Barrios, más conocido como Juan Carlos Espinoza Mercado en Ecuador. Allá, por el 2015, en cinco meses que estuvo en Liga de Loja, un equipo lleno de problemas económicos en ese entonces, el argentino cruzó entrenamientos con él. “Cuando yo llegué al club, estaba él en el primer día, me pegó un patadón, casi me revienta, pero dejó de ir a la semana. Esa historia fue tremenda”, responde. “Yo estuve una semana nada más con él, después no, no más”, agrega con alegría, recordando el caso del ecuatoriano, quien jugó el Sudamericano Sub20 del 2011 con la Selección Peruana.

Mientras recuerda el pasado, concentrado para el siguiente duelo y siempre refiriéndose al presente en un “partido a partido”, Facundo disfruta de su actualidad en el Perú, de su presente goleador, así como de otros sueños pendientes en la vida. El primero: ser corredor de circuito en Argentina. “Mi señora ya sabe que después del retiro, voy a correr auto un año. Mi hermano corre en circuito, corrió mi papá, corren mis dos tíos. De hecho, el auto que maneja mi hermano es mío”.

La familia Callejo es competidora en circuito en Argentina. (Foto: La Pampa Racing)

El segundo y más difícil: la selección Argentina. “Mi sueño no me lo va a quitar nadie. Yo estoy tranquilo, ¿es difícil? Recontra, pero es la vida misma. La vida se basa en base a sueños y retos. Tal vez el mío es alto, pero quien te dice y en unos años me invitan a nacionalizarse en Perú y me toca representar a Perú, un país que adoro”.

Lleva 20 goles marcados en el campeonato, ha renovado contrato hasta el 2027 y posiblemente le gustaría terminar siendo DT cuando cuelgue los chimpunes. “Hoy le compartí a mi señora una inscripción de técnicos, todavía no lo miré porque estaba yendo a entrenar, se la compartí para que se me quede guardado, pero si me gustaría vinculado obviamente”. Ese ese Facundo Callejo, una persona que no se detiene en la vida, toma cada etapa como aprendizaje y traza su camino, uno que lo tendrá vinculado a nuestro país por dos años. “El objetivo grupal está claro, tenemos que ir partido a partido y después veremos hasta dónde nos va, pero el objetivo que tenemos es el partido a partido. Así nos propusimos siempre y así lo vamos a seguir hasta fin de año”.

