“No sé cuántos le han hecho dos goles a la ‘U’, le anoté a Alianza, Melgar”: Facundo Callejo, el goleador de la Liga 1 que cambia al fútbol por el automovilismo fuera de las canchas

Callejo no se pone etiquetas. Sabe que lo suyo es el trabajo silencioso y constante. Pero mientras los goles sigan cayendo, Cusco FC puede soñar en grande.

¿Cómo te sientes con este presente que tienes en Cusco FC?

La verdad que muy bien, desde que llegué me han tratado de maravilla, como todos saben es un país que no conocía, una cultura nueva, un equipo nuevo, el grupo me incorporó bien y me han ayudado mucho en los partidos para que yo pueda ir convirtiendo goles fecha a fecha.

¿Pero no sientes presión que por ser extranjero te midan por productividad?

La verdad no me presiona. Si tú haces bien tu trabajo por más que seas extranjero o nacional, no cambia. Si tú haces bien tu trabajo como periodista seas peruano o argentino nada va a cambiar. Cuando haces bien las cosas siempre te van a reconocer. Se trata más de trabajo que de nacionalidad. Es una forma de pensar que tengo yo.

Le has metido goles a equipos importantes como Alianza y Universitario, eso te da exposición y la posibilidad de seguir creciendo en tu carrera.

Sí, le hice dos goles a la ‘U’, hice gol a Alianza Lima, Melgar, entonces, son equipos grandes del país. Obviamente si le conviertes a los grandes es mucho mejor para uno. No solamente le conviertes a los que vienen atrás o últimos. No sé cuantos le han hecho dos goles a la ‘U’. Nosotros tuvimos la posibilidad de quitarle el invicto. También el club hace 8 o 9 años que no le ganaba a Universitario en Cusco. Entonces, hay un montón de situaciones que a uno lo llevan a seguir mejorando e intentar practicar lo que haces en la semana, y después, el examen lo tienes el fin de semana.

Cusco superó en el acumulado a Alianza, ¿imagino que la consigna es pelear el titulo y clasificar a la Copa Libertadores?

La idea del club siempre es participar en una copa internacional, hoy nos encontramos en una linda posición, creo que estar entre los cuatro mejores del país es importante y hemos pasado a Alianza, lo tenemos atrás a Cristal junto a Melgar. Entonces, venimos haciendo las cosas de manera correcta, debemos seguir por este camino, pero la realidad que estar arriba delante de esos equipos es algo lindo porque se habla del proyecto que viene sosteniendo Cusco FC desde el año pasado con Miguel Rondelli junto a su cuerpo técnico y eso habla del club que hizo una buena inversión en sostener a los jugadores del año pasado y quienes nos incorporamos creo que lo hemos hecho de buena manera, pero se verá reflejado el trabajo a fin de año si el trabajo fue productivo o no.

¿Pero hasta ahora viene siendo productivo?

Si, viene siendo productivo. Lo nuestro es partido a partido, no miramos de lejos, sino el siguiente partido. Como club o equipo nos proponemos ciclo de tres partidos, y sacar la mayor cantidad de puntos en esos tres partidos y que nos vaya marcando el camino hacia la tabla en general

¿Cómo llegas a Cusco?

A través de un excompañero, Facundo Parra, surgió la posibilidad de llegar a Cusco. Si bien el club ya había tenido conversaciones con mi representante, Heber Marchioni, a inicios de año, finalmente no se concretó. En ese momento opté por ir a Nacional de Potosí, un equipo que disputaba una copa internacional, y luego, a través de ese contacto, llegó la nueva oferta. Siempre me atrajo la idea de jugar en Perú, en parte por un consejo que recibí de Maxi Freitas, un uruguayo que fue mi compañero en Macará. Él me dijo: “Tu estilo de juego es para Perú, si vas allá te va a ir bien”. Esa frase me quedó grabada.

Cuando surgió la oportunidad, lo conversé con mi esposa. La ciudad es emblemática y no dudamos en aceptar. Cusco es un lugar hermoso, donde la gente siempre te trata bien. Llegué sin conocer nada: ni el club, ni el país, ni la ciudad. Vinimos a jugárnosla como familia.

No es sencillo mudarse a un sitio con una cultura diferente, sobre todo teniendo una hija de cinco años. El cambio era un desafío, pero decidimos seguir lo que nos dictaba el corazón, y aquí estamos.

Tú debutas en el 2013 con la camiseta de Colón, por ese tiempo Esteban Fuertes era el 9, ¿aprendiste algo de él?

Si, ‘el bichi’ era mucho más fuerte. Mi carrera siempre la hice de volante por izquierda, por mis características siempre jugué en esa posición; sin embargo, ya van tres años que juego de 9. Todo inició cuando fui a Macará , quienes me contratan de 9, ahí inicié de delantero. De hecho cuando llegó a Macará, el profesor me empieza a poner por izquierda y yo fui diciendóle que me gustaría jugar de 9, si me podría probar y en los dos amistosos me puso de 9 , andube bien pese a que no hice goles. Arrancó el torneo,me puso de 9 y desde la primera fecha inicié a hacer goles y Macará me dejó 9. Entonces, ya los equipos posteriores me contrataron de 9, pero hasta el 2022, yo era volante por derecha o izquierda.

¿Qué te animó a cambiar a 9?

Es que yo siempre fui delantero, el problema era que en Argentina, se jugaba con 9 grande, entonces, por mis características, velocidad, y estatura era más fácil mandar a la banda a mí. Me tocaba jugar de volante o extremo, el último semestre en Temperley jugué de segunda punta y ahí pude hacer 5 goles y 5 asistencias, lo que hace que Macará me contrate como delantero. Yo toda mi vida fui delantero nada más que por los clubes que he pasado me pusieron de extremo.

¿Sientes que en Perú pasas por tu mejor momento?

Uno como deportista siempre quiere más. Hoy mi mejor temporada ha sido en Macará, donde hice 18 goles, en Perú voy 17, entonces, vamos camino a eso. No me pongo lo de los goles como un objetivo que tiene que ser sí o sí y que tengo que llegar a tantos goles. Hubo dos fechas que no convertí y me preguntaban tus colegas qué sucedía, pero el no anotar no es algo que me mueva la aguja como decimos nosotros. A mí lo que me importa es que Cusco FC juegue bien y gané los partidos. Eso es lo que a mí me motiva más, lo grupal que individual, ya que eso viene solo.

¿Por qué a Rondelli le va bien con Cusco FC?

Creo que está marcado, no es necesario ver, el trabajo de la semana, sino lo ves el fin de semana. El trato que tiene con la pelota, los equipos de Rondelli, no lo he visto en otros equipos. Nosotros si es algo que tenemos claro es no traicionar nuestra idea. Nuestra idea es siempre jugar con la pelota en el piso, tener movilidad, tratar de aprovechar el espacio que deja el rival y siempre salir jugando por abajo que es lo que nos lleva a tener los puntos que tenemos.

¿Admiraste a algún jugador cuando eras niño?

La verdad no tenía a alguien que admiraba, no te voy a mentir, no me fijaba en alguien. Siempre me gustó más a mí el automovilismo.

¿Te gusta los autos?

Me gusta, tengo auto de carrera que lo corre mi hermano junto a mi padre. También corren mis dos tíos y todos saben que cuando me retire yo correré autos durante un año.

¿Corren de manera amateur?

Sí es amateur. La competición es un zonal que se corre allá en Argentina en circuito. Tenemos el auto chevrolet que lo corre mi hermano.

¿Ves Fórmula 1?

Sí, me levanto temprano, tomo mi mate y me pongo a ver la carrera de Franco Colapinto que se alargó por las lluvias. Yo lo sigo porque tiene otra forma de atacar cuando va detrás de un auto. Es agresivo y me gusta la forma de manejar. Salvando las distancias, mi hermano corre de esa forma. Es un piloto agresivo y que no da por vencida la posición.

¿Cómo así nace ese gusto por los fierros?

Mi papá jugó siempre al fútbol y ya de grande empezó con el auto de carrera. En el 2002 mi papá compitió por primera vez, yo tenía 10 años y siempre jugué al fútbol desde los cuatro años. Ahora, voy a Argentina y lo primero que hago es ir al taller de mi tío, tengo ahí mi auto de carrera. Entonces, somos muy fierreros.

