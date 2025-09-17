El delantero de Cusco FC ya piensa en el duelo clave ante los cremas por el primer lugar del Torneo Clausura.
El delantero de Cusco FC ya piensa en el duelo clave ante los cremas por el primer lugar del Torneo Clausura.
Redacción EC
Redacción EC

Universitario de Deportes y Cusco FC se mantienen en lo más alto de la tabla del y en solo 10 días se enfrentarán en el Estadio Monumental.

Sobre este encuentro, el delantero argentino y goleador del campeonato, Facundo Callejo, compartió su análisis de lo que será jugar ante los cremas.

Jasson Curi Chang

“Tenemos trazado ir partido a partido. Sabemos que el partido de la ‘U’ está a la vuelta de la esquina. Ellos llegarán con más días de descanso que nosotros y serán locales”, dijo en declaraciones a Denganche.

“Vamos a ir con nuestras armas a tratar de lastimar”, añadió el futbolista de 33 años.

Antes de iniciarse la fecha 9 del Clausura, Universitario se ubica en el primer lugar con 18 puntos, seguido de Cusco FC con 16 unidades, pero dos partidos menos.

Cabe mencionar que la ‘U’ ya ganó el Torneo Apertura y de hacer lo mismo en este certamen será automáticamente campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto.

