“Gritá los goles hasta en los entrenamientos”: Miguel Ángel Russo y el consejo que marcó su relación con Kevin Quevedo en Alianza Lima el 2019

Miguel Ángel Russo, quien falleció ayer a los 69 años, llegó a Alianza Lima en enero de 2019 con expectativa de cambio. Vinía con pedigree: campeón de la Copa Libertadores (2007), trayectoria en Argentina, Chile, Colombia. El hincha blanquiazul lo recibió con esperanzas: mejorar la producción ofensiva, recuperar identidad en torneos internacionales, y sobretodo, pulir talentos emergentes. Uno de ellos era Kevin Quevedo. Y aunque el proyecto no prosperó como se esperaba, el vínculo entre Russo y Quevedo dejó marcas que vale la pena recordar.

Desde los primeros entrenamientos Russo observó a Kevin Quevedo no solo como un delantero joven, sino como alguien con hambre de gol. Russo le dio libertad ofensiva, lo liberó de ciertas tareas defensivas —que suelen pesar a quienes arrancan— para que Quevedo se dedique a lo suyo: correr, moverse, definir.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Una vez en conferencia, el argentino confesó: “Yo a Quevedo le digo ‘hacé goles y gritálo hasta en los entrenamientos’. Porque es la única forma de que familiarices con el gol. Importante son todos y no aspiro a Quevedo nada más. Hay varios chicos que tienen un buen nivel, necesitan sentirse bien, estar convencidos y dar el salto, pero no es un solo. Esto es grupal”.

LIMA,PERU MIERCOLES 06 DE MARZO DEL 2019 PARTIDO DE FUTBOL POR LA COPA LIBERTADORES 2019 ENTRE ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE. FOTOS: FRANCISCO NEYRA \ GRUPO EL COMERCIO / FRANCISCO NEYRA

Kevin mismo ha contado que en la pretemporada —cuando el argentino lo observaba con lupa— anotó bastante, lo que le permitió ganarse un lugar. Russo solía elogiar su instinto, su definición y lo mentalizó para que celebre cada gol como algo necesario, importante.

Ese consejo, ese respaldo constante, surtieron efecto. En los primeros cinco partidos del año, Quevedo marcó cuatro goles, a veces entrando desde el banco, a veces como titular. Fue una señal de que, bien orientado, podría convertirse en pieza clave. Hasta Leao Butrón, exarquero y referente del club, recordó que Russo estuvo “muy encima” de Quevedo, apoyando su crecimiento.

El valor del vínculo Russo-Quevedo

Aunque Russo no logró consolidar su proyecto en Lima, el vínculo con Quevedo fue, sin duda, uno de los puntos más positivos de su breve gestión. El consejo de Russo: confiar en su instinto goleador, sentirse cómodo atacando, saberse delantero más que otra cosa, fue algo que Quevedo debe recordar como clave.

LIMA 30 DE MARZO DEL 2019. PARTIDO DE FUTBOL POR LA LIGA 1. COPA MOVISTAR. ENTRE ALIANZA LIMA VS. UNIVERSIDAD TECNICA DE CAJAMARCA. ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA. MATUTE. FOTO: LINO CHIPANA OBREGÓN / LINO CHIPANA OBREGÓN

Quevedo pudo sentir que al principio Russo no lo veía específicamente como goleador, pero lo que hizo fue reconocer los momentos en los entrenamientos: muchas definiciones, muchas llegadas, muchos instantes donde él encontraba espacio. Esa mirada permitió que Kevin crezca en confianza, se sienta con permiso para entrar al área, para esperar el centro, para gambetear, para definir.

Esa libertad y ese refuerzo psicológico fueron parte del mejor año de Quevedo hasta ese momento: 2019 fue su mejor temporada estadística, con 17 goles entre Apertura y Clausura.

Russo llegó con ideas altas: recuperar el orgullo blanquiazul en la Libertadores, que Alianza Lima fuese protagonista, que los jóvenes despuntaran. En Quevedo encontró un jugador al que podía moldear, estimular. Pero la realidad de resultados adversos, la presión, las expectativas desbordadas y la convivencia con una directiva que no siempre cumplió lo prometido en refuerzos, hicieron que el enganche se rompiese pronto.

El argentino no logró adaptarse del todo al contexto peruano donde factores extradeportivos, físicas del plantel, ritmo del torneo, clima de presión mediático son distintos. En poco más de tres meses ya tenía sobre sus espaldas más críticas que elogios. Y eso terminó detonando su salida.

LIMA, 04 DE ENERO DEL 2019 CONFERENCIA DE PRENSA, PRESENTACION AL NUEVO DIRECTOR TECNICO DE ALIANZA LIMA MIGUEL ANGEL RUSSO. RENZO RATTO ADMINISTRADOR TEMPORAL Y GUSTAVO ZEVALLOS GERENTE DEPORTIVO DEL CLUB ALIANZA LIMA FOTOGRAFO: VIOLETA AYASTA / EL COMERCIO / VIOLETA AYASTA

El final en Matute

Sin embargo, en el fútbol los proyectos se miden también en resultados. Aquí, Russo tuvo un paso breve y complicado en Alianza Lima, con estadísticas que no convencieron. En total dirigió 15 partidos divididos entre Liga 1 y Copa Libertadores. De esos:

3 victorias

4 empates

8 derrotas

Goles anotados: 18

Goles recibidos: 26

Durante su gestión, hubo una racha especialmente negativa: Alianza no ganó en 10 partidos consecutivos contando todas las competencias. En el torneo local, los resultados tampoco ayudaron: su equipo quedó lejos de los primeros puestos del Apertura, y en la Copa Libertadores fue eliminado sin generar esperanza de remontada.

En abril de 2019, tras la derrota ante Inter de Porto Alegre por 0-1, Alianza y Russo acordaron rescindir el contrato.

La salida fue formalizada así: Russo, su comando técnico y la directiva llegaron a un acuerdo económico para resolver el vínculo. Se habla de que la cláusula de recisión original era de USD 120.000, pero el acuerdo final quedó en cerca de USD 90.000 que Russo pagó para dejar el club.

Además, la institución emitió un comunicado agradeciendo su dedicación, aunque la despedida quedó marcada por la frustración de no alcanzar los objetivos ni mostrar una propuesta sólida capaz de sostener expectativa.

Lima 15 de abril. Partido de fœtbol entre Alianza de Lima y Universitario de Deportes jugado en el estadio Alejandro Villanueva Matute por el campeonato Liga 1. Alianza Lima perdi— 2-3 frente Universitario. Fotos: Daniel Apuy Grupo El Comercio / Daniel Apuy

********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.