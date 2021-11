El delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán, utilizó un gran recurso para zafar de la marca de Omar Merlo, defensor de Sporting Cristal, en la primera final de la Liga 1. La ‘foquita’ realizó un ‘sombrerito’ con la rodilla y dejó en el camino al argentino.

Sin embargo, tras el final del partido, el futbolista recibió elogios por parte de su amigo, Roberto Guizasola, mediante su cuenta oficial de Instagram, que publicó el video con una graciosa leyenda: “No me puedes picar así la cebolla. No no no mi pay”.

Ventaja blanquiazul

Un poco más de 13 mil personas se dieron cita en el Estadio Nacional, que volvió a contar con público luego de más de un año. En el campo, Alianza Lima consiguió ponerse en ventaja gracias al golazo de Hernán Barcos, sobre el minuto 33 del primer tiempo.

Tras la anotación del ‘Pirata’, Cristal respondió con varios ataques, intentando igualar el marcador. En algunas ocasiones, el portero Ángelo Campos atajó de forma estupenda, y en otras, los elementos del elenco bajopontino no estuvieron finos de cara al arco.

El domingo 28 de noviembre, Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras, para definir al campeón de la Liga 1. Será otra vez en el Nacional, desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

Farfán recibió el cariño de los hinchas de Alianza (Video: Rafael Saaz / Depor)

