Nunca ha sido fácil, mucho menos para un club peruano. Pero Melgar es, hoy por hoy, esa excepción a la regla que casi nunca se ve en esta parte del mundo. Con absolutamente todo el país en vilo, el club rojinegro supo resistir firmemente en Brasil (0-0) y, a la hora definitiva, demostró que la grandeza no solo depende de los títulos que tengas en el palmarés.

Carlos Cáceda, impresionante; Kenji Cabrera, descarado; Alec Deneumostier, una muralla... absolutamente todos ayudaron a que el ‘Dominó' finalmente se imponga en la tanda de penales (3-1) y se acerque más a la gloria continental. Tocará medirse ahora con Independiente del Valle por el pase a la final. Mientras tanto, repasamos las claves la extraordinaria clasificación del equipo arequipeño a ‘semis’, tras el triunfo en Brasil.

No achicarse

En cualquier terreno, Melgar intenta jugar siempre de igual a igual. Eso es lo que ha demostrado a lo largo de la temporada y ahora se ha ratificado en Porto Alegre. De hecho, en el torneo local es uno de los equipos con mejores números en condición de visitante. En la Copa Sudamericana, la historia no ha sido tan distinta. Le ganó al River Plate charrúa en el Centenario, le dio pelea (aunque perdió) a Racing en el Cilindro de Avellaneda, rescató un empate valioso en Cali, Colombia (octavos de final), y ahora no se achicó en Brasil contra Inter (cuartos).

De hecho, si revisamos las estadísticas del partido, nos damos cuenta que la posesión del balón se la repartieron entre ambos casi en el mismo porcentaje (51% a favor de Melgar, 49% de Inter). En cuanto a los remates, el club rojinegro remató solo cinco veces menos que los locales (9), aunque claro, los brasileños llegaron con más claridad.

Melgar no le temió al desafío en Brasil | Foto: REUTERS / DIEGO VARA

Esto, sin duda, refleja que Melgar no se achicó en ningún momento, cuando muchos incluso creían que la iba a pasar muy mal en Brasil. El ‘Dominó' nos ha dado motivo suficientes para creer y las expectativas de lo que puede lograr en ‘semis’ son bastante altas.

Cáceda, el héroe

No hay forma de que Carlos Cáceda pase desapercibido. No hace goles, pero sí los evita. Y se celebra igual. Si en la ida en Arequipa le tocó ser protagonista al guardameta brasileño, Daniel, ahora le tocó al portero de Melgar emerger como un auténtico héroe en Porto Alegre.

Cáceda, en uno de los días más importantes de su carrera, se hizo mucho más grande que su metro ochenta y cinco, consiguiendo que su portería vuelva a terminar sin goles, como de costumbre. Esta es la quinta vez, de los 11 partidos que atajó en el torneo internacional de este año, que el peruano deja su arco imbatido.

Carlos Cáceda se lució en Porto Alegre | Foto: REUTERS / DIEGO VARA

Durante los 90 minutos, el exportero de la selección peruana (seguro tendrá una nueva oportunidad pronto) se lució con cuatro atajadas importantes, tres de ellas muy cercanas y peligrosas, según SofaScore. Pero, no conformado con eso, Cáceda también brilló en la tanda de penales, atajando tres ejecuciones de los brasileños de forma impresionante y ayudando a que su equipo se quede con el boleto.

Falta de eficiencia rival

A Melgar le costó mucho hacer goles en la Arequipa. A pesar de que generó un sinfín de chances de gol, no pudo materializar su buen momento en el marcador. Y se tuvo que conformar con el empate sin goles. Lo mismo sucedió ahora en Porto Alegre, aunque con los papeles invertidos.

El Inter tuvo oportunidades clarísimas para adelantarse en el marcador este jueves, pero no concretó las oportunidades que tuvo. Los delanteros del ‘Colorado’ se encontraron al frente a un Cáceda completamente inspirado. Poco pudieron hacer y el marcador de la ida se repitió inesperadamente para muchos.

Carlos Caceda impresiona con su reacción para evutar gol de Inter (video: Directv)

Firmeza defensiva

En el primer tiempo, Melgar no estuvo tan fino como quisiera en la marca. De vez en cuando, los delanteros del Inter le ganaron las espaldas a los defensores del ‘Dominó'. Sin embargo, todo mejoró considerablemente en la segunda mitad. El club arequipeño se volvió invulnerable en defensa.

Alec Deneumostier fue una auténtica muralla en la zaga. Está entre las máximas figuras del partido sin lugar a dudas. El nivel que mostró el central de 23 de años fue superlativo. Estuvo atento en los cierres, ganó casi siempre por arriba y por abajo, y neutralizó la mayor tiempo a los atacantes del equipo rival.

Alec Deneumostier fue una de las figuras del partido | Foto: REUTERS / DIEGO VARA

Mención especial merecen Alejandro Ramos y Paolo Reyna, que ya no es ninguna novedad que destaquen por las bandas. Ambos ayudaron bastante a defender en los momentos más intensos del encuentro. Lo mismo pasa con Horacio Orzán, que impuso su notable experiencia en el mediocampo a la hora de recuperar los balones y ayudar en la marca a los centrales. También fue uno de los más destacados.

Apuesta por los jóvenes

Melgar no se cansa de apostar por su futuro. Clara evidencia es la oportunidad que le ha dado a dos de sus jóvenes más valiosos en esta llave de los cuartos de final. Matías Lazo y Kenji Cabrera, dos joyas prometedoras de la Sub-20 de Perú, arrancaron como titulares en el partido de ida. La historia no se repitió de igual forma en la vuelta, pero al menos Kenji sumó minutos importantes en el campo e influyó en el pase de su equipo a semifinales.

El volante ofensivo de 19 años ingresó a los 59 minutos de juego, cuando la tensión estaba en su tope en Porto Alegre. Cabrera no se achicó al gran desafío que tenía al frente y se impuso con personalidad. Incluso, le puso un pase gol a Iberico que casi se concreta. Ya en tanda de penales, no le tembló el pulso. El muchacho -con total confianza- pateó el primer penal con la jerarquía de un veterano y no decepcionó.