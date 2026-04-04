CUSCO FC FBC MELGAR 3

Gabriel Carabajal 1′

Facundo Callejo 4′, 61′ 1

Jesús Alcántar 21′

PREVIA

Sigue los partidos de la Liga 1 2026. Continúa el torneo con la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. FBC Melgar miden fuerzas con Cusco FC este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental del UNSA, ubicado en Arequipa, por una nueva fecha del torneo peruano. Conoce todos los detalles del enfrentamiento: horario, dónde ver y más del partido de la Liga 1.

¿Dónde ver Melgar vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

El partido Melgar vs Cusco, por la fecha 9 del Torneo Apertura, será transmitido EN VIVO, a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Facundo Callejo anotó uno de los goles de Cusco FC ante Comerciantes Unidos. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juega Melgar vs Cusco EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Melgar vs Cusco por la fecha 9 de la Liga 1 2026