FBC Melgar volverá a competir en la Copa Libertadores. El equipo arequipeño aseguró su clasificación a la edición 2027 del principal torneo de clubes de Sudamérica y recibió un mensaje de bienvenida de la propia Conmebol a través de sus redes sociales.

“¡Bienvenido a la CONMEBOL Libertadores 2027 FBC Melgar!”, publicó la organización del certamen, confirmando la presencia del conjunto rojinegro en la próxima edición del campeonato internacional.

La clasificación representa una nueva oportunidad para que el Dominó vuelva a representar a Arequipa en el escenario continental. Desde la institución arequipeña también expresaron su entusiasmo por este objetivo y dejaron un mensaje para sus seguidores: “A rugir en familia”.

Sin embargo, todavía queda pendiente conocer desde qué instancia comenzará su participación. Melgar deberá esperar la distribución oficial de los cupos para determinar si disputará la Fase 1 o la Fase 2 de las rondas preliminares.

¿Cuándo fue la última participación de Melgar en la Copa Libertadores?

La última presencia de FBC Melgar en la Copa Libertadores se produjo en 2025, cuando el equipo era dirigido por el argentino Walter Ribonetto.

🇵🇪🏆 ¡Bienvenido a la CONMEBOL #Libertadores 2027 @MelgarOficial! https://t.co/j3HxKopROO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 19, 2026

En aquella edición, el conjunto arequipeño superó a Deportes Tolima durante las fases preliminares y consiguió avanzar a la siguiente instancia. Sin embargo, no pudo alcanzar la fase de grupos, luego de caer ante Cerro Porteño por un marcador global de 5-2.

Como consecuencia de esa eliminación, el Dominó continuó su participación internacional en la Copa Sudamericana.

Las últimas participaciones de FBC Melgar en el torneo continental

El historial reciente del equipo rojinegro en la Libertadores también registra otras participaciones importantes. En 2024, Melgar quedó eliminado en la primera fase preliminar frente a Club Aurora de Bolivia.

Un año antes, en 2023, consiguió acceder a la fase de grupos y compartió la serie con Olimpia de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia y Patronato de Argentina.

Otra de sus campañas destacadas fue la de 2019. En aquella oportunidad, el equipo arequipeño superó las eliminatorias frente a Universidad de Chile y Caracas FC, y posteriormente integró el Grupo F junto a Palmeiras, San Lorenzo y Junior de Barranquilla.

En 2018, en cambio, su recorrido terminó en la Fase 2 de clasificación, luego de quedar eliminado ante Santiago Wanderers de Chile.

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