Hernán Barcos fue oficializado como nuevo jugador de FC Cajamarca para la temporada 2026 de la Liga 1, marcando así un nuevo capítulo en la extensa carrera del delantero argentino. El anuncio fue realizado por el club cajamarquino a través de sus redes sociales, confirmando la llegada del experimentado atacante como una de sus principales apuestas para el próximo torneo.

El “Pirata”, de 40 años, llega procedente de Alianza Lima, club en el que se convirtió en uno de los referentes ofensivos de los últimos años y con el que logró títulos nacionales y participaciones internacionales. Barcos dejó una huella importante en La Victoria, no solo por sus goles, sino también por su liderazgo dentro y fuera del campo.

En FC Cajamarca, el delantero asumirá un rol clave tanto en lo deportivo como en lo anímico, aportando jerarquía, experiencia y presencia en el área. La directiva destacó su trayectoria internacional y su vigencia competitiva como factores determinantes para cerrar su fichaje de cara a una temporada exigente.

Con esta incorporación, FC Cajamarca busca dar un salto de calidad en la Liga 1 2026 y fortalecer su plantel con jugadores de recorrido probado. La llegada de Barcos genera expectativa entre los hinchas y posiciona al club como uno de los protagonistas del mercado de pases del fútbol peruano.