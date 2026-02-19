¡Dura sanción! Pablo Lavandeira recibió cuatro fechas de castigo por reclamos en duelo ante Juan Pablo II

¡No quedó como anécdota! La Comisión disciplinaria de la Liga 1 decidió castigar con 4 fechas a Pablo Lavandeira, futbolista de FC Cajamarca, tras duros calificativos sobre la terna arbitral.
FC Cajamarca y Juan Pablo II se enfrentaron en la primera fecha de la Liga 1, y Lavandeira, ante las cámaras, calificó de ‘vergonzosa’ la actuación del arbitraje.
“Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo, ninguno. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto; el fútbol peruano se va al cara… sino, vamos a ponernos las pilas”, comentó eufórico.
La sanción al futbolista llegó aún cuando se disculpó públicamente.
“Quiero pedir disculpas a todas esas personas que se vieron afectadas por mis palabras en ese momento. Cuando está en un partido está a mil por hora y muchas veces dice cosas por la misma adrenalina”, comentó.
De esta manera, Pablo Lavandeira se perderá los duelos ante Universitario de Deportes, FBC Melgar, Atlético Grau y Comerciantes Unidos.