¡Dura sanción! Pablo Lavandeira recibió cuatro fechas de castigo por reclamos en duelo ante Juan Pablo II

El futbolista de FC Cajamarca tuvo duros calificativos sobre la terna arbitral en la primera fecha de la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)
Por Redacción EC

¡No quedó como anécdota! La Comisión disciplinaria de la Liga 1 decidió castigar con 4 fechas a Pablo Lavandeira, futbolista de FC Cajamarca, tras duros calificativos sobre la terna arbitral.

