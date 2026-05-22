FC Cajamarca emitió un comunicado oficial para responder a las recientes declaraciones del futbolista Arley Rodríguez, quien acusó a la directiva de presuntos actos de extorsión. La institución negó tajantemente dichas afirmaciones y calificó las acusaciones como infundadas.

En el documento, el club instó al jugador a retractarse públicamente en un plazo máximo de 48 horas. De no hacerlo, advirtió que iniciará las acciones legales correspondientes para defender su imagen institucional.

Asimismo, la dirigencia aseguró que no existe ningún tipo de hostilidad laboral hacia los futbolistas del plantel y remarcó que la finalización anticipada del vínculo con Rodríguez respondió a la comisión de faltas graves, debidamente sustentadas y comunicadas al jugador respetando su derecho a defensa.

Finalmente, el FC Cajamarca reafirmó su compromiso con un proyecto deportivo serio y basado en objetivos claros para la temporada 2026. Además, hizo un llamado a sus hinchas para continuar apoyando al equipo en el tramo final del torneo Apertura, destacando la importancia de la unidad en este momento.