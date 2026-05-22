Por Redacción EC

FC Cajamarca emitió un comunicado oficial para responder a las recientes declaraciones del futbolista Arley Rodríguez, quien acusó a la directiva de presuntos actos de extorsión. La institución negó tajantemente dichas afirmaciones y calificó las acusaciones como infundadas.

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