Sigue la nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta fecha 11 del Torneo Apertura 2026, trae el encuentro de FC Cajamarca vs ADT por una nueva jornada en el que cada equipo buscará sumar puntos. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido FC Cajamarca vs ADT por la fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá sintonizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs ADT por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver FC Cajamarca vs ADT por la fecha 11 de la Liga 1 2026

Fecha: sábado 18 de abril de 2026

Partido: FC Cajamarca vs ADT

Horario: 13:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

FC Cajamarca vs ADT: alineaciones posibles

FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Carlos Gomez, Alexis Rodas, Matías Almirón, Brian Bernaola; Pablo Miguez, Emmanuel Paucar; Mauricio Arrasco, Pablo Lavandeira; Brandon Palacios y Hernán Barcos.

ADT: Juan David Valencia; Jhon Narváez, Jhair Soto, Luis Gómez, Arthur Gutiérrez; Josué Alvino, Luis Felipe Pérez, Víctor Cedrón; Luis Benitez, Joao Rojas y Jonathan Bauman.



