Este sábado 7 de noviembre, FC Cajamarca se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto cajamarquino llega a este compromiso tras caer goleado por 5-0 ante Sporting Cristal, mientras que el equipo de Sullana afronta el encuentro luego de imponerse por 1-0 a Juan Pablo II. A continuación, conoce todos los detalles de este partido: horario, previa y dónde ver EN VIVO la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver FC Cajamarca vs Alianza Atlético por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

El partido de FC Cajamarca vs Alianza Atlético se juega este sábado 7 de noviembre en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs Alianza Atlético por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Alianza Atlético en vivo por TV?

La transmisión del partido de FC Cajamarca vs Alianza Atlético por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.